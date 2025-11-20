قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قائمة عالمية ترصد أفضل دول الأرض في نوعية الحياة.. لن تتخيل من في المقدمة

قائمة عالمية ترصد أفضل دول الأرض في نوعية الحياة.. لن تتخيل من في المقدمة
قائمة عالمية ترصد أفضل دول الأرض في نوعية الحياة.. لن تتخيل من في المقدمة
ولاء خنيزي

كشف مؤشر نوعية الحياة لمنتصف عام 2025 الذي يعده موقع نومبيو عن ترتيب الدول التي تتمتع شعوبها بأفضل مستويات المعيشة مستندًا إلى مجموعة واسعة من المقاييس التي تتجاوز الدخل والرواتب لتشمل الصحة والتعليم وتكلفة المعيشة والقدرة الشرائية.

لوكسمبورغ في المقدمة 

شملت القائمة تسعًا وثمانين دولة جاءت في مقدمتها لوكسمبورغ التي تُعد من أعلى دول العالم في متوسط دخل الفرد وثاني أعلى متوسط راتب شهري عالمي بعد سويسرا التي حلّت هذا العام في المرتبة الخامسة.

بين الدخل المرتفع وجودة الحياة

أظهر المؤشر أن ارتفاع الدخل لا يعني بالضرورة جودة حياة أفضل إذ تخضع الدول لتقييم شامل يأخذ في الاعتبار عوامل جوهرية مثل مستوى الرعاية الصحية وجودة التعليم وتكاليف المعيشة.

فعلى الرغم من أن سويسرا تتصدر العالم في متوسط الرواتب إلا أن ارتفاع الأسعار فيها يُضعف قدرتها على التقدم إلى المراكز الأولى في جودة نوعية الحياة مما يكشف عن التوازن الدقيق الذي يحكم هذا الترتيب.

صعود عمان إلى مراكز متقدمة

جاءت سلطنة عمان في المركز الرابع عالميًا متقدّمةً على سويسرا وبالرصيد نفسه تقريبًا مع الدنمارك صاحبة المركز الثالث ويعود هذا التقدم إلى معايير متعددة بينها تكلفة المعيشة المناسبة وجودة البنية التحتية والخدمات والرعاية إضافة إلى ما تتميز به السلطنة من مناظر طبيعية خلابة جعلتها إحدى أجمل الوجهات العالمية للسفر.

وقد كانت عمان الدولة الوحيدة من خارج أوروبا ضمن المراكز العشرة الأولى الأمر الذي يعكس قوة أدائها في مختلف مجالات جودة الحياة.

الدول الأوروبية تهيمن على صدارة المؤشر

كشفت القائمة عن احتلال هولندا والدنمارك المركزين الثاني والثالث على التوالي بنقاط متقاربة مع سلطنة عمان وهو ما يعزز حضور أوروبا التاريخي في مؤشرات الرفاه وجودة المعيشة.

كما جاءت الدول الخمس التالية حتى المركز العاشر من نصيب فنلندا والنرويج وآيسلندا والنمسا وألمانيا ويعود ذلك إلى جودة خدمات الرعاية الصحية والتعليم المجاني ومستوى الرفاه الاجتماعي الذي تشتهر به هذه الدول.

مؤشر نوعية الحياة

يؤكد مؤشر نوعية الحياة لعام 2025 أن جودة المعيشة أصبحت نتاج منظومة شاملة تتجاوز معيار الدخل لتشمل عوامل حياتية واقتصادية وخدمية متكاملة وأن الدول التي تجمع بين البنية القوية والرعاية المتطورة وتكاليف المعيشة المتوازنة هي التي تتصدر هذا السباق العالمي نحو أفضل حياة ممكنة لشعوبها.

الأرض دول الأرض أفضل دول الأرض نوعية الحياة الحياة

