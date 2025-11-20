إصابة 30 طفلًا بالتسمم الغذائي في الولايات المتحدة

أُصيب أكثر من 30 طفلا بالتسمم الغذائي في الولايات المتحدة بعد تناولهم طعام أطفال وذلك بحسب ما أعلنت عنه قناة CBS.

وفي وقت سابق ، أطلقت السلطات الصحية البريطانية تحذيرًا هاما بعد أن سجلت البلاد أعلى عدد من حالات التسمم الغذائي ببكتيريا السالمونيلا خلال عقد كامل، حيث تجاوزت الإصابات 10,000 حالة في عام 2024، بزيادة بلغت نحو 20% مقارنة بالعام السابق.



ووفقًا لـ"وكالة الأمن الصحي البريطانية (UKHSA)"، فإن هذا الرقم هو الأعلى منذ عام 2015 الذي سُجل فيه حوالي 8,000 إصابة فقط.



وتُصاب الغالبية ببكتيريا السالمونيلا نتيجة تناول أطعمة ملوثة، وفقا لما نشر في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، وتشمل أبرز مصادر العدوى: الدواجن واللحوم النيئة أو غير المطهية جيدًا والبيض و الفواكه والخضروات غير المغسولة و الحليب والأجبان غير المبسترة

وعلى الرغم من أن أعراض السالمونيلا عادة ما تقتصر على الإسهال والقيء والحمى، إلا أنها قد تسبب مضاعفات قاتلة مثل الجفاف الشديد أو تسمم الدم (الإنتان) في بعض الحالات، خاصة لدى الأطفال وكبار السن والمصابين بضعف المناعة.