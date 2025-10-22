إصابة 4 طالبات باشتباه تسمم غذائي في مدرسة بأسيوط

أُصيبت 4 طالبات بمدرسة أسيوط الثانوية الزراعية، اليوم الأربعاء، باشتباه تسمم غذائي وتم نقلهن إلى مستشفى اسيوط الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط، يفيد ورود بلاغا من مستشفى أسيوط الجامعي بوصول كلا من " أمل خلاف مبارك"، (18 عامًا) مصابة بهبوط عام، و " شهد الأمير محمد"، (18 عامًا) تعاني من ضيق في التنفس، و" فاطمة الزهراء أحمد"، (18 عامًا)، مصابة بمغص معوي، وشهد محمود حسين (18 عامًا) تعاني من ضيق في التنفس، واشتباه تسمم غذائي.

وجرى تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهن داخل المستشفى.

تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة.