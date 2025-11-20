قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أصل الحكاية

رونالدو في البيت الأبيض.. سيلفي العشاء الرئاسي الأعلى قيمة فى 2025| إيه الحكاية؟

رونالدو في البيت الأبيض
رونالدو في البيت الأبيض
أمينة الدسوقي

شهد البيت الأبيض ليلة استثنائية بحضور نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي خطف الأضواء خلال عشاء رسمي أقامه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالتزامن مع زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى واشنطن.

دعوة خاصة ضمن الوفد السعودي

شارك رونالدو في العشاء بدعوة رسمية ضمن الوفد الرياضي المرافق لولي العهد السعودي، في ظهور غير معتاد داخل أروقة البيت الأبيض، ما جعله محور اهتمام الضيوف وعدسات الإعلام.

ترامب بارون يحترمني أكثر بعد لقائه رونالدو

وخلال كلمته في الحفل، لم يخف الرئيس الأمريكي إعجابه بالنجم البرتغالي، كاشفا أن ابنه بارون من أشد معجبيه.

وقال ترامب مازحًا:
"ابني قابل رونالدو، وأظن أنه يحترمني الآن أكثر لأنني قدمته له".

سيلفي يجمع أبرز الشخصيات

الصورة التي التقطها رونالدو خلال العشاء أثارت ضجة واسعة، إذ ضمت رجل الأعمال إيلون ماسك، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، إضافة إلى جورجينا رودريغيز.

وصف محللون الصورة بأنها "السيلفي الأعلى قيمة لعام 2025" لوجود شخصيات مؤثرة وذات ثقل اقتصادي وإعلامي فيها.

زيارة تحمل بعدا دبلوماسيا ورياضيا

تأتي هذه الزيارة قبل أشهر من انطلاق كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويعد رونالدو من أبرز نجوم النسخة المرتقبة، ما يضفي بعدا رياضيا على حضوره داخل البيت الأبيض.

جولة داخل البيت الأبيض

نشر البيت الأبيض مقطع فيديو يوثق لحظات تجول رونالدو وترامب وجورجينا رودريغيز داخل المبنى، وسط أجواء مفعمة بالضحك وتبادل الأحاديث الودية.

البيت الأبيض

مفتاح “لا يقدر بثمن” سر الهدية التي قدمها ترامب لرونالدو

وأثار صندوق خشبي ظهر في يد كريستيانو رونالدو خلال لقائه بالرئيس الأمريكي اهتمام الجمهور، بعد انتشار صور تظهر نجم الكرة وهو يحمل مفتاحا ضخما مهدي من ترامب.

ما طبيعة هذا المفتاح؟

وفقًا لصحيفة “نيويورك بوست”، فإن ترامب طلب تصميم هذا المفتاح المصنوع من النحاس الأصفر خصيصا، ولا يقدمه إلا لعدد محدود من الشخصيات خلال لقاءات خاصة داخل مقر إقامته الرسمية.

مفتاح المكتب البيضاوي هدية استثنائية

كان رونالدو من بين الضيوف القلائل الذين يحصلون على هذه الهدية النادرة، والمعروفة باسم "مفتاح المكتب البيضاوي في البيت الأبيض".

يقدم المفتاح داخل صندوق خشبي راق يحمل ختم الرئاسة الأمريكية وصورة للبيت الأبيض، فيما نقشت على المفتاح عبارة "مفتاح البيت الأبيض"، ما يجعله قطعة تذكارية فريدة ذات دلالة رمزية بالغة.

