تامر حسني يشيد بكريستيانو رونالدو: راجل خارق وقصته تستحق المتابعة

أشاد الفنان تامر حسني بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، واصفًا إياه بأنه نموذج استثنائي في الإصرار والالتزام، معبرًا عن إعجابه الكبير به.

وكتب حسني في منشوره على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “بحبه حب مش عادي، بحسه مجتهد ومخلص لعمله ولمشواره بطريقة محتاجة كتب تشرحها. راجل خارق عنده قفزة عمري ما شوفتها وحركته ثابتة وواثقة، وكأنه بيمشي في الهوا. لما بيدخل أهداف بكعب رجله تحسه بيقول: دي أسهل حاجة عندي.. قصته تستحق المتابعة والتأثير".

عيد ميلاد آدم تامر حسني

من جانب آخر، احتفل النجم تامر حسني بعيد ميلاد نجله آدم في أجواء عائلية دافئة، بحضور طليقته الفنانة المغربية بسمة بوسيل وابنتيهما تاليا وأمايا.

ونشر تامر حسني عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا من الاحتفال، ظهر فيها الجميع في حالة من السعادة، حيث حرص النجم المصري على مشاركة جمهوره بهذه المناسبة الخاصة، موجهاً رسالة حب لابنه آدم في يوم ميلاده.