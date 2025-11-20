غلق طريق الإسكندرية الصحراوي لليوم الثاني على التوالي بسبب الشبورة المائية

أكد اللواء أحمد هشام الخبير المروري أن هناك غلق لطريق الإسكندرية الصحراوي لليوم الثاني على التوالي بسبب الشبورة المائية، التي تكون على الطريق، وأن هذا الغلق لعدم حدوث أي حوادث على الطريق.

وأضاف اللواء أحمد هشام خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد جوهر في برنامج صباح البلد على قناة صدى البلد، أن طريق الواحات يشهد شبورة مائية كثيفة، لكن باقي الطريق لا يوجد بها مشكلات.

وطالب من المواطنين بالسير بسرعات مناسبة خلال السير بالسيارة بالساعات الصباحية، لآن الشبورة يكون لها تأثير على الطريق.

أوضح أن الحالة المرورية مرتبطة بالحالة الجوية، بمعنى أن التغيرات الجوية يكون لها تأثير سلبي على الحالة المرورية والقيادة الآمنة، وتسهم في زيادة نسب الحوادث.

وأضاف اللواء أحمد هشام أنه في حالة وجود أمطار أو شبورة على الجميع الحذر أثناء القيادة، وعلى كل مواطن الاطمئنان على السيارة قبل التحرك.

ولفت إلى أن كل مواطن عليه معرفة حالة المساحات وأن يتم استخدام حزام الأمان، وعلى الجميع عدم التحدث في الهاتف أثناء السير، وأن تكون السرعة مناسبة للطريق، ويكون هناك فارق بين السيارة والتي خلفها 4 أمتار.

وطالب بتشغيل الأنوار الخلفية، وتشغيل أنوار الشبورة، وتشغيل التنبيه بشكل مستمر حالة وجود شبورة، أو أمطار لمنع الحوادث.