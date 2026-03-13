وكيل أفريقية النواب: رسائل الرئيس في اتصاله بنظيره الإيراني تؤكد ثوابت مصر في حماية الأمن القومي العربى

أكد النائب الدكتور أشرف سعد سليمان وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب وأمين عام حزب حماة الوطن بمحافظة الشرقية، أن الاتصال الهاتفي الذي جرى بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يعكس بوضوح الثقل السياسي والدبلوماسي للدولة المصرية ودورها المحوري في حفظ استقرار المنطقة واحتواء التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط.

وأوضح “سليمان” في تصريحات صحفية اليوم، أن هذا التواصل يأتي في توقيت بالغ الحساسية تمر به المنطقة، وهو ما يمنحه دلالات سياسية مهمة تؤكد أن القاهرة تتحرك بثقلها الإقليمي ومسؤوليتها التاريخية لمنع اتساع دائرة الصراع، ودفع الأطراف المختلفة نحو تغليب لغة الحوار والحلول السياسية والدبلوماسية بما يحفظ أمن شعوب المنطقة واستقرارها.

وأشار وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب إلى أن الرسائل التي حملها الرئيس السيسي خلال الاتصال تعكس ثوابت السياسة الخارجية المصرية القائمة على احترام سيادة الدول ورفض أي مساس بأمنها أو استقرارها، مؤكدًا أن الموقف المصري الحاسم برفض استهداف دول الخليج والأردن والعراق يعكس التزامًا واضحًا بحماية الأمن القومي العربي والدفاع عن استقرار الدول الشقيقة.

وأضاف أن التحركات المصرية في هذا التوقيت الدقيق تعكس نهجًا متوازنًا ومسؤولًا يستهدف خفض التصعيد ومنع انزلاق المنطقة إلى مواجهات أوسع، مشددًا على أن مصر تواصل أداء دورها التاريخي في تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف وفتح مسارات للحلول السلمية للأزمات الإقليمية.

وأكد النائب الدكتور أشرف سعد سليمان أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ستظل ركيزة أساسية للاستقرار في الشرق الأوسط، وقوة إقليمية فاعلة تدعم كل المبادرات التي تستهدف وقف التصعيد وتعزيز فرص السلام والتنمية لشعوب المنطقة.