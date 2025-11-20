فرنسا توافق على نشر 100 رجل أمن في غزة

أفادت تقارير إعلامية بأن السلطات الفرنسية وافقت على نشر 100 رجل أمن في غزة.

ومن جانبه ، أدان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو انتهاك إسرائيل لوقف إطلاق النار في غزة



وقال وزير الخارجية الفرنسي: ندين خروق وقف إطلاق النار التي تحدث في غزة وعلى جميع الأطراف احترام خطة السلام

وفي وقت سابق ، أعلن الاتحاد الأوربي عن عزمه في تدريب ما يصل إلى ثلاثة آلاف شرطي في قطاع غزة، على غرار ما فعله سابقاً في الضفة الغربية المحتلة.



وشدد مسؤول أوروبي في تصريحات صحفيه له على ضرورة تثبيت الاستقرار في غزة بقوة شرطة كبيرة، مبيناً أن نحو 7 آلاف شرطي ما زالوا في غزة يتقاضون رواتبهم من السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، رغم أن عدداً كبيراً منهم أحيل إلى التقاعد أو لم يعد قادراً على العمل، لكن ثلاثة آلاف منهم يمكن تدريبهم.



ونوه المسؤول ذاته إلى أن التدريبات ستتم خارج قطاع غزة حيث سيمول الاتحاد الأوروبي منذ العام 2006 بعثة لتدريب الشرطة في الضفة الغربية، بميزانية تقارب 13 مليون يورو (نحو 15 مليون دولار).