هونر تكشف عن ساعتها الذكية ساعة Watch X5 بسعر مفاجأة



تستعد هونر لإطلاق ساعة Watch X5 بالتزامن مع سلسلة هواتف Honor 500 الذكية في الصين . تتميز ساعة Watch X5 بشاشة AMOLED بقياس 1.97 بوصة بتصميم دائري الزوايا، وحواف فائقة النحافة بسمك 1.8 مم، ونسبة شاشة إلى هيكل تبلغ 82%، ومعدل تحديث 60 هرتز.

تدعم الساعة ميزة العرض الدائم، وتوفر مجموعة واسعة من واجهات الساعة القابلة للتخصيص من خلال تطبيق Honor Health. صُمم زجاج 2.5D لتحسين استجابة اللمس ووضوح الصورة.

ساعة هونر

ميزات ساعة هونر X5

يحافظ هيكل الساعة المصنوع من سبائك الألومنيوم على خفة وزنها، إذ يبلغ وزنها 29 جرامًا فقط، وسمكها 9.99 مم فقط. يوفر تاجها الدوار المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ تنقلًا سلسًا، بينما تتيح أحزمة السيليكون سريعة الفك سهولة التبديل بين الأنماط. يبلغ حجمها الإجمالي 45.68 × 40.2 مم، مما يجعلها صغيرة الحجم للارتداء اليومي.

تتضمن ميزات التتبع الخارجية مقياس ضغط جوي مُحسّن و تُساعد هذه الأدوات في تسجيل المسار ومراقبة البيئة في الوقت الفعلي أثناء أنشطة مثل المشي لمسافات طويلة. تتمتع الساعة بخمسة تصنيفات ATM وIP68، مما يُتيح استخدامها أثناء السباحة أو في الظروف الرطبة.

مواصفات ساعة هونر X5

تشمل وظائف الصحة واللياقة البدنية مراقبة معدل ضربات القلب ومستوى الأكسجين في الدم على مدار الساعة، وتحليل النوم، وفحوصات صحية بنقرة واحدة

تشمل الميزات البارزة الأخرى مكالمات بلوتوث ثنائية الاتجاه، والدفع عبر NFC دون اتصال بالإنترنت، والتحكم في مصراع الكاميرا، والتحكم في الموسيقى، ومكالمات الطوارئ.

التسعير والتوافر



ساعة Honor Watch X5 متاحة الآن للبيع في الصين، وسيتم إطلاقها رسميًا في حدث Honor المقرر في 24 نوفمبر 2025. سعرها 449 يوانًا صينيًا (حوالي 63 دولارًا أمريكيًا).

