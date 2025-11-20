قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بدء توافد الفنانين إلى السجادة الحمراء لختام مهرجان القاهرة السينمائي
المتهم الثاني في واقعة التعدي على أطفال مدرسة دولية بالسلام يعترف بالجريمة| تفاصيل مثيرة
واشنطن تضغط وزيلينسكي يصرخ: خطة ترامب السلام تفقدنا الكرامة
ذروة في ارتفاع درجات الحرارة .. الأرصاد تصدر بيانا مهما بشأن طقس الأيام القادمة
عودة عاشور .. قائمة الأهلي لمواجهة شبيبة القبائل بدوري أبطال إفريقيا
مصاريفها فوق الـ 70 ألف جنيه | الأهالي يطالبون بإعدام المعتدين على تلاميذ مدرسة السلام
التصويت الاثنين المقبل بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.. اعرف لجنتك بالرقم القومي
بث مباشر .. الوطنية تتابع مع السفارات سير العملية الانتخابية
تشكيل أهلي جدة ضد القادسية في الدوري السعودي
بعد زيارة أعضاء المجلس .. أشرف زكي يتراجع عن استقالته نقيبًا للممثلين
وفاة 18 شخصا وإصابة 21 آخرين في انفجار مصنع بولاية البنجاب الباكستانية
فيروس ماربورغ يثير ذعر إثيوبيا وسط مخاوف من انتشار العدوى .. ما القصة؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هونر تكشف عن ساعتها الذكية ساعة Watch X5 بسعر مفاجأة

ساعه هونر
ساعه هونر
لمياء الياسين


تستعد هونر لإطلاق ساعة Watch X5 بالتزامن مع سلسلة هواتف Honor 500 الذكية في الصين . تتميز ساعة Watch X5 بشاشة AMOLED بقياس 1.97 بوصة بتصميم دائري الزوايا، وحواف فائقة النحافة بسمك 1.8 مم، ونسبة شاشة إلى هيكل تبلغ 82%، ومعدل تحديث 60 هرتز.

 تدعم الساعة ميزة العرض الدائم، وتوفر مجموعة واسعة من واجهات الساعة القابلة للتخصيص من خلال تطبيق Honor Health. صُمم زجاج 2.5D لتحسين استجابة اللمس ووضوح الصورة.

ساعة هونر

ميزات ساعة هونر X5

يحافظ هيكل الساعة المصنوع من سبائك الألومنيوم على خفة وزنها، إذ يبلغ وزنها 29 جرامًا فقط، وسمكها 9.99 مم فقط. يوفر تاجها الدوار المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ تنقلًا سلسًا، بينما تتيح أحزمة السيليكون سريعة الفك سهولة التبديل بين الأنماط. يبلغ حجمها الإجمالي 45.68 × 40.2 مم، مما يجعلها صغيرة الحجم للارتداء اليومي.
تتضمن ميزات التتبع الخارجية مقياس ضغط جوي مُحسّن و تُساعد هذه الأدوات في تسجيل المسار ومراقبة البيئة في الوقت الفعلي أثناء أنشطة مثل المشي لمسافات طويلة. تتمتع الساعة بخمسة تصنيفات ATM وIP68، مما يُتيح استخدامها أثناء السباحة أو في الظروف الرطبة.

مواصفات ساعة هونر X5

تشمل وظائف الصحة واللياقة البدنية مراقبة معدل ضربات القلب ومستوى الأكسجين في الدم على مدار الساعة، وتحليل النوم، وفحوصات صحية بنقرة واحدة
تشمل الميزات البارزة الأخرى مكالمات بلوتوث ثنائية الاتجاه، والدفع عبر NFC دون اتصال بالإنترنت، والتحكم في مصراع الكاميرا، والتحكم في الموسيقى، ومكالمات الطوارئ.

التسعير والتوافر
 

ساعة Honor Watch X5 متاحة الآن للبيع في الصين، وسيتم إطلاقها رسميًا في حدث Honor المقرر في 24 نوفمبر 2025. سعرها 449 يوانًا صينيًا (حوالي 63 دولارًا أمريكيًا).
 

ساعة Watch X5 هواتف Honor 500 تطبيق Honor Health سلسلة هواتف Honor 500 الذكية شاشة AMOLED

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

صواريخ كينجال

أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الجمعة 21 نوفمبر 2025 في مصر

ترشيحاتنا

الدكتور شوقي علام

شوقي علام: التعامل مع البنوك الرسمية يخضع لضوابط شرعية واضحة حدّدها العلماء

جامعة الأزهر

جامعة الأزهر تتصدر تصنيف شنغهاي للتخصصات البينية ضمن أفضل 2000 جامعة على مستوى العالم

حكم حرق ملابس الميت

حكم حرق ملابس الميت قبل الأربعين.. الإفتاء: حرام شرعا ويستلزم تعويض الورثة

بالصور

بدء توافد الفنانين إلى السجادة الحمراء لختام مهرجان القاهرة السينمائي

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

كارثة غير متوقعة.. احذري تخزين الثوم والخبز في الثلاجة

تخزين الثوم والخبز في الثلاجة
تخزين الثوم والخبز في الثلاجة
تخزين الثوم والخبز في الثلاجة

أخطاء شائعة في قياس ضغط الدم.. تؤدي لتشخيص خاطئ وعلاج غير ضروري

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

فيديو

دماغ صناعية حقيقية

من الخيال للواقع .. علماء ينجحون في بناء نسيج دماغي بدون مواد حيوانية

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد