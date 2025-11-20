لماذا نصلي صلاة المغرب 3 ركعات؟.. اعرف السبب والحكمة

يتبادر إلى الأذهان أسئلة حول أسرار العبادات وأحكامها، وخاصة ما يتعلق بالصلوات الخمس التي شرعها الله تعالى وحدد عدد ركعات كل صلاة بحكمة بالغة، ومن بين هذه التساؤلات سؤال يتكرر كثيرًا: لماذا تختلف صلاة المغرب عن غيرها من الصلوات في عدد ركعاتها، فتأتي 3 ركعات فقط؟ وفي السطور التالية نعرض الجواب اعتمادًا على ما ثبت في الشرع الشريف.

لماذا صلاة المغرب 3 ركعات دون غيرها؟

بيّن لنا النبي عليه الصلاة والسلام، كيفية أداء الصلاة المفروضة في قولِه صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح "صلوا كما رأيتموني أصلي".

هناك تفسير آخر يشرح لماذا جُعلت صلاة المغرب 3 ركعات من دون غيرها من الصلوات الخمس، ويمكن أن نجد إجابة مقنعة في ما ورد على لسان السيدة عائشة - رضي الله عنها -.

صلاة المغرب هي الصلاة الرابعة أي قبل صلاة العشاء الأخيرة، وهي آخر صلوات النهار، ومن هنا زِيدت صلاة المغرب ركعةً لتكون "وترًا لصلوات النهار" أي كأن الركعة الثالثة في صلاة المغرب بمثابة الوتر للصلوات النهارية، مثلما نصلي صلاة الوتر في آخر الليل.

ويمكن أن نفهم ذلك في قول السيدة عائشة - رضي الله عنها - : "فَرْضُت صَلَاةِ السَّفَرِ وَالْحَضَرِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، فَلَمَّا أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ : زِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ رَكْعَتَانِ رَكْعَتَانِ ، وَتُرِكَتْ صَلَاةُ الْفَجْرِ لِطُولِ الْقِرَاءَةِ، وَصَلَاةُ الْمَغْرِبِ لِأَنَّهَا وِتْرُ النَّهَارِ" رواه ابن خزيمة، وحسّنه الشيخ شعيب الأرناؤوط في تعليقه على "صحيح ابن حبان".

سبب تسمية صلاة المغرب

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن سبب تسمية الصلوات الخمس جاءت من أحاديث النبي - صلى الله عليه وسلم - فقد ورد على لسانه أن سيدنا جبريل صلى به الظهر وصلى به العصر.. وهكذا فمن هنا جاءت تسمية الصلوات الخمس.

وأوضح "ممدوح"، في حوار تلفزيوني على قناة "الناس"، أن هناك صلة بين تسمية الصلوات الخمس وأصلها في اللغة، فمثلًا صلاة الظهر لأن وقتها في "ظهيرة اليوم" أو لأنها أول صلاة ظهرت في الإسلام، صلاة المغرب سيمت بالغرب لاقتران وقتها بغروب الشمس، وأخيرا صلاة العشاء لأنها وقتها أول الليل.

وقت صلاة المغرب

يبدأ وقت صلاة المغرب عند غروب الشمس، وقد أجمع علماء المسلمين على أنّ أول وقت لصلاة المغرب هو غروب الشمس، إلا أنهم اختلفوا حول تحديد أول وقت غروب الشمس، فمنهم من ربط أول وقت المغرب بسقوط قرص الشمس بالكامل، ومنهم من ربطه برؤية الكوكب الليلي أو النجم. أمّا الإمام الشافعي غيره فقد ربطوا وقت الغروب بحلول الظلام، واستدلوا على ذلك من الحديث (إذا أقبل الليلُ من ها هنا، وأدبر النهارُ من ها هنا، وغربتِ الشمسُ، فقد أفطر الصائِمُ) [صحيح البخاري].

تعجيل صلاة المغرب لأول وقتها من المستحب التعجيل في أداء صلاة المغرب في أول وقتها، حيث أورد النووي في شرحه لصحيح مسلم أنّ تعجيل صلاة المغرب لأول وقتها مجمع عليه، أمّا بالنسبة للأحاديث التي تضمنت تأخير صلاة المغرب إلى وقت سقوط الشفق فقد جاءت لتبيّن آخر وقت صلاة المغرب، وجواز تأخيرها بعذر.

دعاء المغرب لقضاء الحوائج