أحمد موسى: الرئيس السيسي حريص على تأمين بيانات الدولة والمواطنين.. فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس السيسي حريص على تأمين بيانات الدولة والمواطنين.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "في عام 2011 تم سرقة بيانات الأحوال المدنية في العريش".

وأشار: "خلال حكم الجماعة الإرهابية طلبوا الحصول على معلومات الدولة لتكون في مكتب الإرشاد"، متابعا: "الأجهزة الأمنية الوطنية تعمل لحساب مصر وليس لحساب مرسي أو مكتب الإرشاد".

واسترسل: جماعة الإخوان الإرهابية كانت تريد الحصول على معلومات الدولة المصرية"، لافتا: "جماعة الإخوان الإرهابية كانت تعمل لأخونة الدولة".

وتابع: يجب الحذر من كل من يخون الدولة المصرية.. والتجربة والتاريخ أثبتا أن من يخون مصر يكررها أكثر من مرة.

