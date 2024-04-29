فادية عبد الغني: إجادتي للغة العربية أهلتني للمشاركة بمسلسل على هامش السيرة

أكدت الفنانة فادية عبد الغني، أنه بعد خطوة الزواج ينتهي الشغف ويبدأ الإنسان في البحث عن حياة بديلة، مشيرة إلى أن كنت في طفولتي أشارك في مسرحيات بالمدرسة، ولكن بعد الزواج نسيت .

وقالت فادية عبد الغني، خلال لقاء له لبرنامج “مع خيري”، عبر فضائية “المحور”، انه “التقيت بالمخرج عمر بدر الدين عند أصدقائي وقلت له نفسي أمثل، مؤكدة أنه بدأت مشواري الفني بسباعينة مع ليلى طاهر وأشرف عبد الغفور”.

وتابعت الفنانة فادية عبد الغني، أن إجادتي للغة العربية أهلتني للمشاركة في مسلسل"على هامش السيرة"، مؤكدا أن المخرج احمد طنطاوي نصحني بدخول معهد الفنون المسرحية".