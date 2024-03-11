جري الوحوش الحلقة 1 .. فادية عبد الغني تتهم محمد عز بالقتل

أذاعت قناة المحور الفضائية الحلقة الأولي من مسلسل جري الوحوش ، والمذاع عبر قناتها بشكل حصري ، ويقوم ببطولته الفنان نضال الشافعي .

جاءت أحداث الحلقة الأولي من مسلسل جري الوحوش عام 2009 لتكشف عن شخصية ابو الدهب الذي يلعب بطولته ياسر علي ماهر، والمتزوج من فادية عبد الغني ولديهما طفلان ، كما انه متزوج من سيدة اخري كانت تعمل لديهم في المنزل ولديه منها صبي يدعي عبد القوي “ محمد عز ” ، اذ يقرر ان يقوم بكتابه جزء من ماله لهذا الصبي ، لتثور زوجته الاولي ويحدث بيهم شجار يودي الي وفاته ، الا انها تتهم نجله عبد القوي بقتله .

وتقوم الزوجة الاولي “ فادية عبد الغني ” بطرد الزوجة الثانيه من المنزل ، وبعد مرور 15 عام يخرج عبد القوي من السجن ليجد امه تشكن في المقابر .

وتدور أحداث مسلسل جري الوحوش حول شخصيتي "سعيد" والطبيب "نبيل"، يجمع بينهما علاقة صداقة، وفيها يعاني الأول من عدم قدرته على الإنجاب، حتى يتدخل الأخير بمساعدته بطريقة غير مألوفة، واقترح الطبيب زراعة جزء من المخ من جانب متبرع حتى يتمكن "سعيد" من الإنجاب، مرجعا هذا التدخل الجراحي إلى نجاح تجاربه على القرود ، و يصادف الصديقان شخصا يُدعى "عبدالقوى"، ويتسغلان فقره حتى يتبرع بجزء من المخ مقابل مبلغ مالي، وبتطور الأحداث، تسوء الحالة الصحية لـ"سعيد" و"عبدالقوى"، خاصة مع فشل التدخل الجراجي والتأثير سلبا على صحة الطرفين .

أبطال مسلسل جري الوحوش :

مسلسل جري الوحوش من بطولة نضال الشافعي ومحمود حجازي وإدوارد ومحمد عز وفادية عبد الغني وحسني شتا وصلاح عبد الله وإلهام وجدي ومروة الأزلى وعايدة رياض وسميرة صدقي .

مخرج ومؤلف جري الوحوش :

مسلسل جري الوحوش من إخراج عبد العزيز حشاد والذي سبق وان قدم عدد من الاعمال ابرزها ليل أم البنات وعالم ثاني ومملكة الغجر وصقر شاهين ، ومن تأليف أحمد صبحي والذى تعاون من المخرج ذاته العام الماضي فى مسلسل “ ليل أم البنات”.

القنوات العارضة لمسلسل جري الوحوش :

العمل من المقرر عرضه بشكل حصري على قناة المحور ، بالإضافة الى عدد من القنوات العربية مثل روتانا دراما و lbc اللبنانية .