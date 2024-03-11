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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أشغال شقة الحلقة 2 .. إنتصار تتسبب في حريق شقة هشام ماجد

أشغال شقة
أشغال شقة

طرحت منصة شاهد الحلقة الثانية من مسلسل “أشغال شقة” قبل عرضها على شاشات التليفزيون فى التاسعة مساء اليوم. 

وحملت الحلقة الثانية من مسلسل “ أشغال شقة ” العديد من الاحداث ، ومنها صدور قرار بإيقاف حمدي “ هشام ماجد ” عن العمل بسبب العبث بالحرز . 

ويحاول حمدي “ هشام ماجد ” ان يقوم بطرد أم صابرين “ إنتصار ” الا ان زوجته ياسمين “ أسماء جلال ” اقنعته بالعدول عن الفكرة . 

وأصرت درية “ شيرين ” ان تقيم سبوع أولاد نجلها حمدي ، رغم اعتراض زوجته ياسمين ، لتتسبب أم صابرين فى نهاية السبوع فى حريق كبير بسبب انشغالها بالهاتف .

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أبطال مسلسل أشغال شقة :

مسلسل أشغال شقة يقوم ببطولته هشام ماجد فى دور الزوج ، أسماء جلال فى دور الزوجة ، شيرين فى دور والدة الزوج ، سلوي محمد علي فى دور والدة الزوجة ، ومصطفي غريب ، محمد محمود ، محمد 
عبد العظيم

ضيوف شرف أشغال شقة :

العمل يضم عددا من ضيفات الشرف اللاتي يظهرهن في دور مديريات المنزل مثل إنعام سالوسة وإنتصار ونهي عابدين وإنجي وجدان ورحمة أحمد الشهيرة بـ “ مربوحة ” ومي كساب  .

مخرج ومؤلف أشغال شقة :
 

مسلسل أشغال شقة من تأليف خالد دياب، وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب، إنتاج عبد الله أبو الفتوح.

مخرج ومؤلف العمل خالد دياب ، قدم عدد من الاعمال الناجحة خلال الفترة الماضية منها مسلسل تحت الوصاية بطولة مني زكي ومسلسل طايع من بطولة الفنان عمرو يوسف وفيلم بره المنهج من بطولة ماجد الكدواني .

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