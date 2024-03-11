أشغال شقة الحلقة 2 .. إنتصار تتسبب في حريق شقة هشام ماجد

طرحت منصة شاهد الحلقة الثانية من مسلسل “أشغال شقة” قبل عرضها على شاشات التليفزيون فى التاسعة مساء اليوم.

وحملت الحلقة الثانية من مسلسل “ أشغال شقة ” العديد من الاحداث ، ومنها صدور قرار بإيقاف حمدي “ هشام ماجد ” عن العمل بسبب العبث بالحرز .

ويحاول حمدي “ هشام ماجد ” ان يقوم بطرد أم صابرين “ إنتصار ” الا ان زوجته ياسمين “ أسماء جلال ” اقنعته بالعدول عن الفكرة .

وأصرت درية “ شيرين ” ان تقيم سبوع أولاد نجلها حمدي ، رغم اعتراض زوجته ياسمين ، لتتسبب أم صابرين فى نهاية السبوع فى حريق كبير بسبب انشغالها بالهاتف .



أبطال مسلسل أشغال شقة :

مسلسل أشغال شقة يقوم ببطولته هشام ماجد فى دور الزوج ، أسماء جلال فى دور الزوجة ، شيرين فى دور والدة الزوج ، سلوي محمد علي فى دور والدة الزوجة ، ومصطفي غريب ، محمد محمود ، محمد

عبد العظيم

ضيوف شرف أشغال شقة :

العمل يضم عددا من ضيفات الشرف اللاتي يظهرهن في دور مديريات المنزل مثل إنعام سالوسة وإنتصار ونهي عابدين وإنجي وجدان ورحمة أحمد الشهيرة بـ “ مربوحة ” ومي كساب .

مخرج ومؤلف أشغال شقة :



مسلسل أشغال شقة من تأليف خالد دياب، وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب، إنتاج عبد الله أبو الفتوح.

مخرج ومؤلف العمل خالد دياب ، قدم عدد من الاعمال الناجحة خلال الفترة الماضية منها مسلسل تحت الوصاية بطولة مني زكي ومسلسل طايع من بطولة الفنان عمرو يوسف وفيلم بره المنهج من بطولة ماجد الكدواني .