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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

رمضان 2024.. محمد رمضان وأنغام برفقة عائلتيهما في أحد الإعلانات Iشاهد

محمد رمضان
محمد رمضان

قدمت الفنانة أنغام والفنان محمد رمضان أغنية جديدة معًا، وذلك ضمن إعلان لإحدى شركات الاتصالات الكبري. 

وخلال الإعلان ظهر كل من الفنان محمد رمضان برفقة عائلته المكونة من أبنائه الثلاثة وزوجته وشقيقه وشقيقته . 

 

بينما ظهرت الفنانة أنغام فى الإعلان برفقة ابنائها عمر وعبد الرحمن بالإضافة الى الشاعر الكبير إيمن بهجت قمر .

كان اخر اعمال محمد رمضان هو فيلم ع الزيرو ، وشارك فى بطولته عدد من الفنانين بينهم نيللى كريم، وجومانا مراد، وخالد الصاوى وشريف الدسوقى، والفيلم من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.

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قصة فيلم ع الزيرو  

ويناقش الفيلم قصة إنسانية لمعاناة أب فقير مع مرض ابنه و محاولة إنقاذ حياته، و لكن تتطور الاحداث و يصبح من الأغنياء ويناقش الفيلم قضية تجارة الأعضاء من خلال العمل.

أخر أفلام محمد رمضان 

كان آخر أعمال محمد رمضان فى السينما قبل تقديمه فيلم ع الزبرو ،  هو “هارلي” ، وتدور أحداث الفيلم فى إطار من الأكشن والرومانسية، حول شاب يعمل مهندس ميكانيكا يعود من الخليج مع عائلته لاستكمال دراسته في مصر، ويقوده ذكاؤه وسرعته إلى العمل مع إحدى العصابات، ويصبح العنصر الأبرز والأقرب إلى زعيم العصابة، ويتعرض للعديد من المواقف وبينه وبين مي عمر وشارك فى بطولة العمل كلا من مى عمر ومحمود حميدة ومى كساب وأحمد داش وإخراج محمد سمير وتأليف محمد سمير مبروك.

محمد رمضان الشاعر الكبير أيمن بهجت قمر الفنان محمد رمضان خالد الصاوي شركات الاتصالات أنغام

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