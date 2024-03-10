أشغال شقة الحلقة 1 .. هشام ماجد وأسماء جلال يرزقان بتوأم .. وانتصار تتسبب في أزمة كبري

أذيعت الحلقة الأولي من مسلسل أشغال شقة من بطولة هشام ماجد وذلك عبر قناة mbc مصر ، ومنصة شاهد الالكترونية .

وحملت العديد عدد من الأحداث ، ومنها استقبال كل من حمدي " هشام ماجد " والذي يعمل طبيب شرعي وزوجته ياسمين " اسماء جلال " ، التي تعمل مذيعة توأم .

وتبين الحلقة الاولي من مسلسل أشغال شقة وجود تفاهم بين الحموات درية " شيرين " و سوسن " سلوي محمد علي " .

وحملت الحلقة العديد من الاحداث الكوميديا بسبب عدم قدرة الزوجين علي مراعاة التوأم في آن واحد ، لذا فقد قررا الاستعانة بمديرة منزل وقد وقع اختيارهم علي أم صابرين وهو الدور الذي تلعبه الفنانة انتصار ، والتي تظهر كضيف شرف داخل الاحداث ، الا انها قامت بايقاع حمدي في أزمة كبري ، بعد ان قامت بالعبث في حرز احدي القضايا .



أبطال مسلسل أشغال شقة :



مسلسل أشغال شقة يقوم ببطولته هشام ماجد فى دور الزوج ، أسماء جلال فى دور الزوجة ، شيرين فى دور والدة الزوج ، سلوي محمد علي فى دور والدة الزوجة ، ومصطفي غريب ، محمد محمود ، محمد

عبد العظيم

ضيوف شرف أشغال شقة :



العمل يضم عددا من ضيفات الشرف اللاتي من المقر ان يظهرهن مديريات المنزل مثل إنعام سالوسة وإنتصار ونهي عابدين وإنجي وجدان ورحمة أحمد الشهيرة بـ “ مربوحة ” ومي كساب .

مخرج ومؤلف أشغال شقة :



مسلسل أشغال شقة من تأليف خالد دياب، وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب، إنتاج عبد الله أبو الفتوح.



مخرج ومؤلف العمل خالد دياب ، قدم عدد من الاعمال الناحجة خلال الفترة الماضية ومنها مسلسل تحت الوصاية من بطولة مني زكي ومسلسل طايع من بطولة الفنان عمرو يوسف وفيلم بره المنهج من بطولة ماجد الكدواني .