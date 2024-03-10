مسلسل المداح الحلقة1.. انفجار المحكمة وسقوط الطائرة بحمادة هلال .. ودياب مفاجأة الأحداث

شهدت الحلقة الأولى من الجزء الرابع من مسلسل "المداح .. أسطورة العودة" الظهور الأول لفتحى عبد الوهاب ودياب كما شهدت أحداث متسارعة ومفاجاة من العيار الثقيل حيث يتم انفجار المحكمة وبداخلها صابر المداح "حمادة هلال" وشقيقه حسن "خالد سرحان" وطليقته منال "دنيا عبد العزيز".

تنتقل بنا الأحداث إلى قبل شهر من حادث الانفجار حيث يظهر فتحى عبد الوهاب فى دور الدكتور سميح ومعه صابر وهما فى مولد سيدنا الحسين ويلتقيا سعيد او "محمد نجاتى" الذى يطلب مساعدة صابر حيث يسكن منزلهفى أسوان الجن ويقرر صابر والدكتور الذهاب معه من أجل مساعدته.

يذهب صابر المداح إلى أسوان ويجد فتاة تدله على مكان آخر ويهاجم الجن صابر حتى يتمكن من استخراج الجن "دياب" من الأرض ويكتشف صابر أن ما تعرض له بفعل الجن وقصة المنزل غير صحيحة وان الجن استخدمهم من أجل الوقوع بصابر فى فخهم.

ويقرر العودة إلى القاهرة وأثناء استقلاله الطائرة يطارده الحن دياب فى صورة عدد من الركاب وطاقم الطائرة إلى أن تتعرض الطائرة بفعل الجن إلى أزمة فى المحركات مما يتسبب ذلك فى سقوطها بالبحر.

ويعرض مسلسل "المداح اسطورة العودة" الساعة 8 على قناة MBC مصر ومنصة شاهد. وتدور احداث المسلسل حول عالم الإنس والجن ومدى الإيذاء التي يتعرض له البشر من الجن، حيث يتابع الشيخ صابر المداح معركة الخير والشر التي يخوضها.

مسلسل "المداح أسطورة العودة"، يشارك حمادة هلال في بطولة هذا الجزء فتحي عبد الوهاب بالإضافة لنجوم المواسم السابقة هبه مجدي ودنيا عبد العزيز وخالد سرحان ومحمد عز وحنان سليمان وتامر شلتوت وصبحي خليل وظهور خاص لبعض النجوم مثل سهر الصايغ ومي سليم ودياب وحمزة العيلي ومن تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج.

المداح أسطورة العودة

المداح أسطورة العودة

المداح أسطورة العودة

المداح أسطورة العودة