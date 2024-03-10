عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسل المداح الحلقة1.. انفجار المحكمة وسقوط الطائرة بحمادة هلال .. ودياب مفاجأة الأحداث

المداح
المداح

شهدت الحلقة الأولى من الجزء الرابع من مسلسل "المداح .. أسطورة العودة" الظهور الأول لفتحى عبد الوهاب ودياب كما شهدت أحداث متسارعة ومفاجاة من العيار الثقيل حيث يتم انفجار المحكمة وبداخلها صابر المداح "حمادة هلال" وشقيقه حسن "خالد سرحان" وطليقته منال "دنيا عبد العزيز".

القائمة الكاملة لضحايا رامز جلال ببرنامج «رامز جاب من الآخر»

جالى 6 مرات وعددهم 12 واحدة.. مأساة سالى عبد السلام مع مرض خطير

تنتقل بنا الأحداث إلى قبل شهر من حادث الانفجار حيث يظهر فتحى عبد الوهاب فى دور الدكتور سميح ومعه صابر وهما فى مولد سيدنا الحسين ويلتقيا سعيد او "محمد نجاتى" الذى يطلب مساعدة صابر حيث يسكن منزلهفى أسوان الجن ويقرر صابر والدكتور الذهاب معه من أجل مساعدته.

يذهب صابر المداح إلى أسوان ويجد فتاة تدله على مكان آخر ويهاجم الجن صابر حتى يتمكن من استخراج الجن "دياب" من الأرض ويكتشف صابر أن ما تعرض له بفعل الجن وقصة المنزل غير صحيحة وان الجن استخدمهم من أجل الوقوع بصابر فى فخهم.

ويقرر العودة إلى القاهرة وأثناء استقلاله الطائرة يطارده الحن دياب فى صورة عدد من الركاب وطاقم الطائرة إلى أن تتعرض الطائرة بفعل الجن إلى أزمة فى المحركات مما يتسبب ذلك فى سقوطها بالبحر.

ويعرض مسلسل "المداح اسطورة العودة" الساعة 8 على قناة MBC  مصر ومنصة شاهد. وتدور احداث المسلسل حول عالم الإنس والجن ومدى الإيذاء التي يتعرض له البشر من الجن، حيث يتابع الشيخ صابر المداح معركة الخير والشر التي يخوضها.

مسلسل "المداح أسطورة العودة"، يشارك حمادة هلال في بطولة هذا الجزء فتحي عبد الوهاب بالإضافة لنجوم المواسم السابقة هبه مجدي ودنيا عبد العزيز وخالد سرحان ومحمد عز وحنان سليمان وتامر شلتوت وصبحي خليل وظهور خاص لبعض النجوم مثل سهر الصايغ ومي سليم ودياب وحمزة العيلي ومن تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج. 

المداح أسطورة العودة
المداح أسطورة العودة
المداح أسطورة العودة
المداح أسطورة العودة
المداح أسطورة العودة
المداح أسطورة العودة
المداح أسطورة العودة
المداح أسطورة العودة
المداح أسطورة العودة
المداح أسطورة العودة
المداح أسطورة العودة حمادة هلال خالد سرحان فتحي عبد الوهاب مسلسل المداح أسطورة العودة مسلسل المداح دياب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ننتظر قرار الإفتاء.. البحوث الفلكية: تعذر رؤية هلال رمضان 2024 بمرصد حلوان

موعد أول أيام شهر رمضان الإثنين أم الثلاثاء؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

شاهد.. رؤية هلال رمضان بث مباشر الآن

بث مباشر.. دار الإفتاء المصرية تعلن موعد أول أيام شهر رمضان

مركز الفلك الدولي يفجر مفاجأة عن أول أيام رمضان

موعد أول أيام شهر رمضان شرعيا وفلكيا.. دار الإفتاء تحدد التوقيت الصحيح

حقيقة تعذر رؤية هلال شهر رمضان في مصر.. و8 دول تبدأ الصيام الثلاثاء

هتقدم ساعتك 60 دقيقة.. موعد بدء التوقيت الصيفي

موضوعات متعلقة

هند عبد الحليم تعلن تعرض والدتها لأزمة صحية.. تفاصيل

«صيد العقارب» لـ غادة عبد الرازق| طرح أغنية «كنا واحد» للمطربة نوال

اشترت فانوس من وسط البلد.. لبلبة تشارك جمهورها فرحة رمضان

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل عرض بابا جه لـ أكرم حسني

إيرادات الأفلام.. نور النبوى يتفوق على الجميع ومنى زكي تتراجع

«50 عامًا من البورتريه السينمائي»|قرار بمد معرض محمد بكر بسبب الإقبال الشديد.. صور

تعرف على موعد ومكان عزاء والدة محمود البزاوى

رب العباد.. طرح أغنية مسلسل المداح.. أسطورة العودة

ترشيحاتنا

في هذا الموعد.. أحمد موسى يكشف مفاجأة عن اجتياح إسرائيل لرفح الفلسطينية

انخفاض أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 بـ 3120 جنيها| فيديو

السيسي يهنئ الرئيس العراقى بحلول رمضان

السيسي وأمير قطر يتبادلان التهاني بمناسبة حلول رمضان

أسرار طور سيناء| حقيقة فلق خليج السويس.. واكتشاف 8 من عيون موسى

في خشوع وسكينة..الآلاف يؤدون أول صلاة تراويح بالجامع الأزهر| صور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسلسل المداح الحلقة1.. انفجار المحكمة وسقوط الطائرة بحمادة هلال .. ودياب مفاجأة الأحداث

دراما رمضان 2024.. أبطال وقصة ومواعيد عرض مسلسل الحشاشين.. صور وفيديو

مكياج ناعم .. أنغام تبرز جمالها بإطلالة مميزة

عباية مكشوفة .. ميريام فارس تثير ضجة بإطلالة رمضانية

فيديو

لأول مرة محمد رحيم يكشف كواليس بدايته مع عمرو دياب بواسطة حميد الشاعري |خاص

زوجته كشفت السر.. تفاصيل الحالة الصحية للفنان أحمد السقا

التوقيت الصيفي.. موعد التطبيق وهل تتغير الساعة في رمضان؟

زيادة 1200 جنيه لهذه الفئات.. 15% دعما إضافيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تحية لكل امرأة صنعت بطلا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في مدرسة الشهادة

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية فى الصراع العربى الإسرائيلى 2

اﻟﻤﺰﻳﺪ