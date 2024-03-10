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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

المداح و٣ مسلسلات أخرى.. أعمال درامية تفتتح الموسم الرمضاني الليلة

المداح
المداح

ساعات وينطلق الموسم الدرامي الرمضاني ، حيث يبدأ اليوم عرض بعض المسلسلات .

ونرصد المسلسلات التي ستعرض اليوم

مسلسلات رمضان ٢٠٢٤:


ومن المسلسلات التي تبدأ عرض أولى حلقاتها في السباق الرمضاني 2024 الليلة الجزء الرابع من مسلسل «المداح» من بطولة حمادة هلال وهبة مجدي وفتحي عبد الوهاب ودياب وسهر الصايغ من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج والمقرر عرضه الساعة 8 مساء على قناة MBC مصر.

وفي الساعة 9 مساء على قناة MBC  مصر يبدأ عرض أولى حلقات مسلسل «أشغال شقة» من بطولة هشام ماجد وأسماء جلال في أول تعاون بينهما وشيرين وسلوى محمد علي ومصطفى غريب من تأليف خالد وشيرين دياب وإخراج خالد دياب.

أما ثالث المسلسلات المقرر أن تبدأ السباق الرمضاني الليلة مسلسل «صلة رحم» من بطولة إياد نصار وأسماء أبو اليزيد ويسرا اللوزي وصفاء جلال ومحمد جمعه من تأليف هشام عبيه وإخراج تامر نادي في تمام الساعة الحادية عشرة مساء على قناة MBC مصر.

وأخيرا تنطلق الحلقة الأولى من مسلسل «أعلي نسبة مشاهدة» من بطولة سلمي أبو ضيف وإنتصار ومحمد محمود وإسلام إبراهيم وأحمد فهيم وفرح يوسف وليلي أحمد زاهر من تأليف سمر طاهر وإخراج ياسمين أحمد كامل في تمام الساعة 12 منتصف الليل على قناة MBC مصر.

مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ المداح

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