أعلى نسبة مشاهدة الحلقة 1.. سلمى أبو ضيف تريند تيك توك

اذيعت الحلقة الاولي من مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"، والمذاع علي قناة mbc، ويعد البطولة المطلقة الاولي ل سلمي أبو ضيف في عالم الدراما التليفزيونية .

وشهدت الحلقة الأولي من مسلسل أعلى نسبة مشاهدة العديد من الأحداث، ومنها قيام بندق "أحمد فهيم " بعدم دفع قيمة الايجاد المستحقة علي عائلة شيماء " سلمي أبو ضيف " مما دفع الملاك برفع قضية لطردهم من المنزل، وهو ما جعل زوج شقيقته لطرده من المنزل .

فيما قامت شيماء " سلمي أبو ضيف " بمحاولة تطفيش العريس الذي تقدم الي خطبتها نظرًا لاعجابها بشاب اخر ، مما ادخلها في شجار شديد مع اهلها خاصة والدتها ، وكانت المفاجاه ان العربس الذي تقدم الي خطبتها اعجب بشقيقتها الصغري نسمة " ليلي أحمد زاهر " .

وتنتهي الحلقة بتصدر سلمي أبو ضيف التريند بعد ان قامت بعمل مقطع تيك توك مع شقيقاتها .

وتدور احداث العمل حول شخصية شيماء التي تقدمها سلمي أبو ضيف ، والتي تدخل عالم السوشيال ميديا ، الي ان تتورط في تقديم فيديوهات لا تتفق مع تقاليد المجتمع ، مما يجعلها تحت المسالة القانونية .

مُسلسل "أعلي نسبة مُشاهدة" من بطولة سلمي أبو ضيف، إنتصار، محمد محمود، إسلام إبراهيم، أحمد فهيم، فرح يوسف، ليلي أحمد زاهر، وآخرين... ومن تأليف سمر طاهر وإخراج ياسمين أحمد كامل.، إنتاج عبد الله أبو الفتوح.