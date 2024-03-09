مسلسلات رمضان 2024 .. كل ما تريد معرفته عن أشغال شقة وقنوات العرض

أشغال شقة .. مسلسل من أبرز الأعمال الكوميديا التى من المقرر ان يخوض من خلالها الفنان هشام ماجد الماراثون الرمضاني القادم لعام 2024 .

مسلسل أشغال شقة :

تبدأ أحداث العمل حين يُرزق (حمدي عبدالرحيم) أخصائي الطب الشرعي وزوجته بتوأمين بعد فترة من زواجهما، ويقرران اﻻستعانة بمديرة منزل لرعاية التوأمين، ولكنهما يعانيان بشدة في رحلة البحث عن مديرة منزل لرعاية الطفلين.

أبطال مسلسل أشغال شقة :

مسلسل أشغال شقة من المقرر ان يقوم ببطولته مُسلسل هشام ماجد فى دور الزوج ، أسماء جلال فى دور الزوجة ، شيرين فى دور والدة الزوج ، سلوي محمد علي فى دور والدة الزوجة ، ومصطفي غريب ، محمد محمود ، محمد عبد العظيم .

ضيوف شرف أشغال شقة :

العمل يضم عدد من ضيوف الشرف اللاتي من المقر ان يظهرهن مديريات المنزل مثل إنعام سالوسة وإنتصار ونهي عابدين وإنجي وجدان ورحمة أحمد الشهيرة بـ “ مربوحة ” ومي كساب .

مخرج ومؤلف أشغال شقة :

مسلسل أشغال شقة من تأليف خالد دياب، وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب، إنتاج عبد الله أبو الفتوح.

مخرج ومؤلف العمل خالد دياب ، قدم عدد من الاعمال الناحجة خلال الفترة الماضية ومنها مسلسل تحت الوصاية من بطولة مني زكي ومسلسل طايع من بطولة الفنان عمرو يوسف وفيلم بره المنهج من بطولة ماجد الكدواني .

تشابه فكرة أشغال شقة :

فكرة البحث عن مديرة منزل بعد الانجاب سبق وان قدمت فى عدد من الاعمال ومنها فيلم صباح الخير زوجتي العزيزة ، والذى قام ببطولته كل من نيللي وصلاح ذو الفقار وتحية كاريوكا ، ثم قدمت الفمرة ذاتها فى فيلم تليفزيوني بعنوان استقالة عالمة ذرة من بطولة سهير البابلي وأبو بكر عزت .

قنوات عرض مسلسل أشغال شقة :

مسلسل أشغال شقة تدور أحداثه فى إطار 15 حلقة فقط ، ومن المقرر عرضه بشكل حصري علي قنوات mbc مصر ، بالإضافة الى منصة شاهد الالكترونية بشكل حصري .