مي فاروق لمنتقدي إطلالتها بحفل الرياض: المرة القادمة سبايدر وومن أو بدلة غطس

ردت الفنانة مي فاروق عبر صفحتها الرسمية على موقع التغريدات العالمي “ أكس ” ، على بعض الانتقادات التى تعرضت بإطلالتها فى حفلها الأخير بالرياض .

وقالت مي فاروق في تغريدة عبر موقع “ أكس ” : شكرا لكل الآراء اللي وصلت لي عن حفل امس

‏شكرا لكل الاراء الايجابية ولكل الانتقادات المحترمة البناءة الراقية كل احترامي للجميع



وتابعت مي فاروق : ‏وأما عن اللي علقوا عن اللوك الخاص بيا امبارح انه غير لائق مع اني مش فاهمه ليه او اني كنت شبه الكائنات الفضائية او cat woman .. ‏أوعدك ان شاء الله المره الجاية يكون اللبس سبايدر وومن او بدلة غطس ‏طب والله انا برضو بحبكم قوي .

وقدم هاني فرحات، حفلا كبيرا علي مسرح أبو بكر سالم مع المطربة مي فاروق بعنوان مي فاروق & djs ضمن حفلات موسم الرياض.

وجاءت الحفلة من أهم وأقوى الحفلات، وما قدمه هاني من توزيع مختلف حيث غنت مي عدد كبير من الاغاني التراثية الهامة بتوزيعات عصرية جديدة قدمها فرحات بلمساته السحرية في قيادة الأوركسترا.



