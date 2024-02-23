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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

لبنى عبد العزيز: مستعدة أظهر فى مشهد 5 دقائق بشرط "خاص"

لبني عبد العزيز
لبني عبد العزيز

كشفت الفنانة القديرة لبنى عبد العزيز عن سر ابتعادها عن تقديم اعمال فنية خلال السنوات الماضية ، منذ ان قدمت آخر اعمالها فيلم جدو حبيبي عام 2012 . 

وقالت الفنانة لبني عبد العزيز فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : سبب إبتعادي عن الساحة الفنية لما يزيد عن العشر سنوات ، بسبب عدم عرض أعمال جيدة علي . 

وتابعت لبني عبد العزيز : لو عرض علي عمل جيد سوافق عليه ، ولكني لن اعمل عمل دون المستوي سواء من حيث الاخراج أو الانتاج أو الكتابة . 

وأستكملت لبني عبد العزيز : ما يمهني هو القيمة التى يريد ان يقدمها العمل للمشاهد ، فلا أرغب فى تقديم أعمال تجارية .

وتقول لبني عبد العزيز : لايشغلني مساحة الدور ، فحتي لو ظهرت على الشاشة لمدة 5 دقائق فقط ، ولكن لابد وان يكون الدور ذو أهمية داخل الأحداث.

رفض الهجرة :

 

وكانت قد كشفت الفنانة القديرة لبنى عبد العزيز عن تفاصيل رفضها طلب أبنائها بالسفر للإقامة معهم فى الولايات المتحدة الأمريكية. 

وقالت الفنانة القديرة لبني عبدالعزيز فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد: مازالت متمسكة بقرار رفضي الإقامة الدائمة مع أولادي فى الولايات المتحدة الأمريكية، فمن الممكن أن أسافر إليهم من باب الزيارة، لكن أرغب فى أن أعيش وأموت على أرض مصر . 

وأضافت الفنانة القديرة لبني عبد العزيز : عشت فى الولايات المتحدة الأمريكية سنوات طويلة من عمري ، ولم أشعر للحظة واحدة أنني اعيش فى بلدي ، فكنت دائما أشعر أنني ليس فى أرضي ، ولابد من العودة الى موطني ، وربنا كان كريم معي وشاء أن أعود إلى بلدي مرة أخرى.

وتقول لبنى عبد العزيز: على الرغم من ان الحياة فى الولايات المتحدة الأمريكية سهلة ، إلا أن المصريين لهم طابع خاص ومختلف فهم أهلي ، وحين تشعر بانك وسط أهلك تشعر بالاطمئنان.

 

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