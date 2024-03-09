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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

قلبي خفيف.. ردود فعل غريبة من الناس لو اتعمل فيهم مقلب رامز جلال

صدى البلد

مقلب رامز جلال رمضان 2024.. كل عام في شهر رمضان المبارك، ينتظر الجميع برنامج مقالب الفنان رامز جلال الذي يحرص كل عام علي تقديم مقلب مختلف عن العام الذي يسبقه، ويتشوق المشاهدين كل عام لمعرفة نوعية المقلب ومضمونه.  


ومع اقتراب شهر رمضان المبارك 2024، تصدر أسم الفنان رامز جلال تريند وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك عقب انتشار أنباء عن مضمون مقلبه لهذا العام مع تداول بعض أسماء الشخصيات المشهورة والتي من المقرر أن يستضيفها الفنان رامز جلال في برنامجه الشهير للمقالب.


ويأتي برنامج المقالب للفنان رامز جلال لهذا العام في رمضان 2024، تحت أسم "رامز قفل اللعبة"، وبحسب المصادر تأتي فكرة البرنامج حول استضافة العديد من نجوم الفن والرياضة وصناع المحتوى، في مدينة ألعاب كبرى، تتضمن أكوا بارك وكذلك بيت رعب والذي يقوم فيهم رامز جلال بمقلبه الجديد.

يستمر البحث والترقب لمعرفة من هم ضيوف برنامج رامز جلال لهذا العام.
رصدت عدسة صدي البلد آراء الناس حول  برامج رامز جلال منهم من قال انهم يحبون البرنامج و منهم من قالوا ان البرنامج يقدم العاب خطر.

 

 

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رامز جلال مقلب رامز جلال رمضان 2024

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قلبي خفيف.. ردود فعل غريبة من الناس لو اتعمل فيهم مقلب رامز جلال


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