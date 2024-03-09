مسلسلات رمضان 2024.. كل ما تريد معرفته عن جري الوحوش وقنوات العرض

جري الوحوش .. واحد من الأعمال المقرر عرضها خلال شهر رمضان القادم ، ويشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين .

قصة مسلسل جري الوحوش :

مسلسل مأخوذ عن فيلم "جري الوحوش"، والذي سبق وان قدمه كل من الفنان الراحل نور الشريف، والراحل محمود عبدالعزيز، إلى جانب حسين فهمي، ونورا، وحسين الشربيني، وهدى رمزي، وفؤاد خليل، ونعيمة الصغير، وعبدالله مشرف، وغيرهم الكثير، وهو من قصة وسيناريو وحوار محمود أبوزيد، وإخراج على عبدالخالق.

وتدور أحداث مسلسل جري الوحوش حول شخصيتي "سعيد" والطبيب "نبيل"، يجمع بينهما علاقة صداقة، وفيها يعاني الأول من عدم قدرته على الإنجاب، حتى يتدخل الأخير بمساعدته بطريقة غير مألوفة، واقترح الطبيب زراعة جزء من المخ من جانب متبرع حتى يتمكن "سعيد" من الإنجاب، مرجعا هذا التدخل الجراحي إلى نجاح تجاربه على القرود ، و يصادف الصديقان شخصا يُدعى "عبدالقوى"، ويتسغلان فقره حتى يتبرع بجزء من المخ مقابل مبلغ مالي، وبتطور الأحداث، تسوء الحالة الصحية لـ"سعيد" و"عبدالقوى"، خاصة مع فشل التدخل الجراجي والتأثير سلبا على صحة الطرفين .

أبطال مسلسل جري الوحوش :

مسلسل جري الوحوش من بطولة نضال الشافعي ومحمود حجازي وإدوارد ومحمد عز وفادية عبد الغني وحسني شتا وصلاح عبد الله وإلهام وجدي ومروة الأزلى وعايدة رياض وسميرة صدقي .

مخرج ومؤلف جري الوحوش :

مسلسل جري الوحوش من إخراج عبد العزيز حشاد والذي سبق وان قدم عدد من الاعمال ابرزها ليل أم البنات وعالم ثاني ومملكة الغجر وصقر شاهين ، ومن تأليف أحمد صبحي والذى تعاون من المخرج ذاته العام الماضي فى مسلسل “ ليل أم البنات”.

القنوات العارضة لمسلسل جري الوحوش :

العمل من المقرر عرضه بشكل حصري على قناة المحور ، بالإضافة الى عدد من القنوات العربية مثل روتانا دراما و lbc اللبنانية .



