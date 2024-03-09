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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أحمد السعدني يمازح عمرو أديب بعد خسارة الزمالك .. صور

أحمد السعدني
أحمد السعدني

احتفل الفنان أحمد السعدني بفور الفريق الاهلي على فريق الزمالك فى المباراة التي أقيمت خلال الساعات الماضية ، فى المملكة العربية السعودية، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التغريدات أكس  .

ومازح الفنان أحمد السعدني الإعلامي عمرو أديب قائلاً  : أحلى من الماتش والكأس ، بحبك يا عمرو ، إمام عاشور .

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حرص الفنان أحمد السعدني على مساندة النادي الأهلي من داخل المدرجات بمباراة القمة أمام نادي الزمالك، في نهائي كأس مصر الليلة بالمملكة العربية السعودية. 

وأقيمت مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك في العاصمة السعودية الرياض، بحضور جماهيري ملأ الاستاد. 

اعمال أحمد السعدني

وعرضت مؤخرًا مسرحية “ كازانوفا” بطولة الفنان أحمد السعدني والفنانة هنا الزاهد، على المسرح العالمى فى بوليفارد سيتى بالرياض، ويستمر العرض حتى 13 يناير الجارى.

 

تدور أحداث مسرحية كازانوفا لـ أحمد السعدني حول "حميده" الذي يريد تزويج ابنته "جوجو" لإبن شقيقه "نوفل" المهندس الخام الذي ليس له تجارب عاطفية سابقة، بينما تريد شاهينور زوجة "حميدة" تزويج "جوجو" لإبن شقيقتها الراقص "سلفادور" سليل العائلة الأرستقراطية و الذي يجيد التعامل مع النساء فيقرر والدها حميدة أن يصنع تاريخاً عاطفياً لنوفل مع نجمة استعراضية شهيرة ليبهر "جوجو" فمن يفوز بقلب "جوجو" ؟

 

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