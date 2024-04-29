تل أبيب تطمئن واشنطن بشأن إجراءات ضد 5 من وحداتها العسكرية

ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية، نقلا عن مصدر مطلع قوله، أن الإسرائيليين أبلغوا واشنطن عن إجراءات اتخذوها بشأن انتهاك وحدات أمنية لحقوق الإنسان.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن 5 وحدات عسكرية إسرائيلية مسؤولة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وأضافت الخارجية أنها تتواصل مع إسرائيل بشأن الوحدات العسكرية التي انتهكت حقوق الإنسان.

وأشارت قناة كان العبرية إلى أن الخارجية الأمريكية أعلنت العثور على أدلة تكشف انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان ضد كتيبة "نيتساح يهودا" وأربع وحدات أخرى، لكن إسرائيل قدمت معلومات إضافية وبالتالي فإن النقاش مستمر، والأدلة التي تم العثور عليها تشير إلى فترة قبل 7 أكتوبر.