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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تل أبيب تطمئن واشنطن بشأن إجراءات ضد 5 من وحداتها العسكرية

جنود الاحتلال
جنود الاحتلال

ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية، نقلا عن مصدر مطلع قوله، أن الإسرائيليين أبلغوا واشنطن عن إجراءات اتخذوها بشأن انتهاك وحدات أمنية لحقوق الإنسان.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن 5 وحدات عسكرية إسرائيلية مسؤولة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وأضافت الخارجية أنها تتواصل مع إسرائيل بشأن الوحدات العسكرية التي انتهكت حقوق الإنسان.

وأشارت قناة كان العبرية إلى أن الخارجية الأمريكية أعلنت العثور على أدلة تكشف انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان ضد كتيبة "نيتساح يهودا" وأربع وحدات أخرى، لكن إسرائيل قدمت معلومات إضافية وبالتالي فإن النقاش مستمر، والأدلة التي تم العثور عليها تشير إلى فترة قبل 7 أكتوبر.

الخارجية الأمريكية الوحدات العسكرية انتهاكات صارخة شبكة سي إن إن الأمريكية كتيبة نيتساح يهودا

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