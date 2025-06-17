رضا سليم مطلوب في سيراميكا كليوباترا.. تفاصيل

قال الإعلامي خالد الغندور، إن مصدر بالنادي الأهلي، أكد أن نادي سيراميكا كليوباترا استفسر عن موقف المغربي رضا سليم خلال الأيام الأخيرة.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:"أكد المصدر أن نادي سيراميكا كليوباترا استفسر عن موقف رضا سليم وهل اللاعب تحددت وجهته المقبلة ام متاح لاستعارته استعدادًا للموسم الجديد".

وأضاف الغندور:" المصدر شدد على أن الأهلي من الممكن أن يستخدم رضا سليم في صفقة محمد شكري لتخفيف المقابل المادي الذي سيدفعه النادي للتعاقد معه بعد كأس العالم للأندية".

واختتم:"رضا سليم يمتلك عدة عروض من الدوري المصري وعرض مغربي بجانب عروض قطرية وإماراتية".