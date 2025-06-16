تعادل بمثابة الخسارة.. محمد يوسف يوجه اللوم للاعبي الأهلي بعد لقاء إنتر ميامي

كشف الإعلامي أمير هشام، عن كواليس داخل معسكر النادي الأهلي عقب مباراة إنتر ميامي.

وقال أمير هشام عبر بلس 90: “محمد يوسف المدير الرياضي للأهلي وجه اللوم للاعبين بعد التعادل أمام إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح كأس العالم للأندية”.

وتابع: “يوسف أكد للاعبي الأهلي ان التعادل بمثابة الخسارة، ولكنه شدد على ثقته في قدرات اللاعبين أمام بالميراس البرازيلي، وأنهم لاعبين كبار ولديهم خبرات من أجل تحقيق نتيجة إيجابية”.

وأضاف: “أشرف بن شرقي لاعب ملتزم تمامًا ولم يكون غاضبًا من عدم المشاركة أمام إنتر ميامي، وجلوسه على مقاعد البدلاء طوال اللقاء كان وفقا لرؤية المدير الفني خوسيه ريبيرو”.

واختتم: “بن شرقي جاهز تماما للمواجهة المقبلة، وكل اللاعبين لديهم رغبة اللعب والظهور بشكل قوي”.