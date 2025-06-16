حسام عاشور يوجه رسالة لريبيرو قبل مواجهة بالميراس

تحدث حسام عاشور، لاعب النادي الأهلي السابق عن مباراة الأهلي المقبلة أمام بالميراس البرازيلي في كأس العالم للأندية.

وقال عاشور خلال تصريحات تلفزيونية: “في ظل غياب إمام عاشور، الأفضل تغيير طريقة اللعب إلى 4-2-3-1، مع الدفع بمروان عطية وحمدي فتحي في مركز الوسط المدافع”.

وتابع: “حتى الآن مش معروف الحالة البدنية لأليو ديانج، وزيزو من اللاعبين اللي يقدروا يؤدوا الدور المزدوج في وسط الملعب”.

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام بالميراس البرازيلى

تقام مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلى فى السابعة مساء الخميس المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب ميت لايف في نيو يورك، فى إطار مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم للأندية.

كان الأهلي قد واجه بالميراس البرازيلي مرتين في كأس العالم للأندية 2021 و2022 ، وفي فبراير 2021 بقطر انتهت المباراة بالتعادل السلبى ليتم اللجوء إلى ركلات الترجيح والتي حسمها الأهلي بنتيجة 3-2، واقتنص المارد الأحمر البرونزية، وفى 8 فبراير 2022 حقق بالميراس الفوز على الأهلي بهدفين دون رد في الإمارات.