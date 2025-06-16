خصم 5٪؜ من عقده.. أمير هشام يكشف عقوبة الأهلي لتريزيجية

كشف الإعلامي أمير هشام، موقف النادي الأهلي بشأن عقوبة اللاعب محمود تريزيجيه عقب تسديد ركلة الجزاء بلقاء إنتر ميامي في كأس العالم للأندية.

أمير هشام عبر بلس 90: “الأهلي عاقب تريزيجيه بخصم 5% من عقده السنوي، اتخذ قرارًا مبدئيًا عن طريق المدير الرياضي محمد يوسف، بتغريم تريزيجيه مبلغ يصل لـ نصف مليون جنيه”.

وتابع: “بالعودة إلى لائحة النادي الأهلي الخاصة بفريق الكرة وبدون أي تدخل مطلقا من محمود الخطيب رئيس النادي، تم رفع الغرامة المالية إلى مليون و 250 ألف جنيه”.

وأضاف: “وفقًا للائحة يتم خصم 5% من قيمة العقد السنوي، وعقد تريزيجيه مع النادي الأهلي يصل لـ 25 مليون جنيه في الموسم الأول، وهذا بعيد تماما عن عقد الاعلانات”.