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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد ربيع: أتمنى الانضمام للأهلي أو الزمالك.. وطارق مصطفى زي "أبويا"

أحمد ربيع
أحمد ربيع
حمزة شعيب

أكد أحمد ربيع لاعب خط وسط نادي البنك الأهلي، أن الكرة اختلفت عن ذي قبل، فالمهارة والقوة أصبحتا جنبا إلى جنب ومن يملكهما يستطيع الاحتراف في أي دوري في العالم، مشددًا أن تألق بيدري لاعب برشلونة وفوز رودري لاعب مانشستر سيتي بالكرة الذهبية أيضًا خير أمثلة.

وتابع "ربيع"، تواجدي في البنك الأهلي وتألقي يمنحني فرصة كبيرة للانضمام لمنتخب مصر، الأمر لم يعد مقتصرًا على لاعبي الأهلي والزمالك وبيراميدز، حسام حسن يمنح فرص عادلة لجميع لاعبي الدوري، حيث نشاهده في أغلب المباريات لكل الفرق، وهو ما يعطينا دوافع كبيرة.

وواصل لاعب البنك الأهلي، أشكر طارق مصطفى المدير الفني على مجهوده الكبير معي، فهو السبب بعد الله سبحانه وتعالى في المستوى المتميز الذي وصلت إليه الموسمين الماضيين، وهو بالنسبة لي أب وليس مدير فني فقط.

وعن رسالته للاعبين بعد خسارة نهائي كأس العاصمة، قال: عملتوا اللي عليكم ومقصرتوش وبشكركم على كل ما قدمتموه طوال الموسم وإن شاء الله نبني على ما حدث هذا الموسم فيما هو قادم.

وأضاف أحمد ربيع: شرف كبير لي وجود مفاوضات مع الأهلي أو الزمالك، الأمور كلها بين الأندية ووكيلي، ولم يحدث جديد حتى الآن، انضمامي لأيا منهما خطوة مهمة في مسيرتي الكروية وأتمني تحقيقها قريبًا، لاعبو خط الوسط في الأهلي أو الزمالك نجوم، سأدخل في منافسة قوية مع لاعبي الفريق الذي سأنضم له، وليس هناك أفضلية لفريق على آخر بالنسبة لي، وأنا مرتبط حالي بعقد مع البنك الأهلي.

واختتم لاعب البنك الأهلي حديثه مع أحمد المصري في برنامج نجوم دوري نايل والمذاع عبر إذاعة أون سبورت إف أم، قائلًا: الاستقرار مهم مع لاعب الكرة، ورغم أنني من الفيوم لكنني أعيش في القاهرة مع عائلتي، وهو ما كان له بالغ الأثر في تألقي مع البنك الأهلي الموسمين الماضيين.

الأهلي الزمالك احمد ربيع

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