منتخب الشباب يغادر لخوض بطولة العالم في بولندا

تغادر بعثة منتخب مصر لكرة اليد للشباب بقيادة مجدي أبو المجد في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء إلى بولندا لخوض بطولة العالم.

وأعلن مجدي أبو المجد قائمة المنتخب لخوض المونديال وضمت كلا من : وضمت قائمة يوسف ناجي إيميل ويوسف وليد أحمد وبلال إبراهيم مسعود ومحمد مؤمن صفا وعمر مصطفى بركة ومحمد عبد الغني عبد الغني ومحمد صلاح محمود وعمر عدلان محمد وزياد مهند حشاد ومحمد وائل عبد اللطيف وفراس مروان رجب ويوسف أحمد لولا و محمد عماد شعبان و زياد عبد الرحيم وياسين محمد عبد المنعم وعمر هايمن يوسف وأحمد تغيان عبد الستار ومعاذ عزب إبراهيم.

ويلعب منتخب الشباب ضمن المجموعة الثامنة والتي تضم كلا من: إسبانيا - مصر - البحرين - السعودية.

ويترأس نبيل خشبة أمين صندوق اتحاد اليد رئاسة بعثة منتخب الشباب في بطولة العالم ببولندا .

ودعم اتحاد اليد بقيادة خالد فتحي منتخب الشباب بشكل قوي بإقامة معسكرات أوروبية وخوض عدد من المباريات الودية القوية لتحقيق أفضل إعداد ممكن قبل خوض المونديال .