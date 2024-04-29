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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البيت الأبيض: بايدن يجري اتصالا هاتفيا مع الرئيس السيسي اليوم

الرئيس السيسي وجو
الرئيس السيسي وجو بايدن

أعلنت المتحدثه باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، خلال مؤتمر صحفي، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيجري مكالمة هاتفية مع كلا من الرئيس عبد الفتاح السيسي وأمير قطر الشيخ تمام بن حمد آل الثاني في وقت لاحق من اليوم الاثنين.

وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد، أن وزير الخارجية سامح شكري ووزراء خارجية السعودية والإمارات وقطر والأردن وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، التقوا مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لمتابعة مسار المناقشات والأفكار المطروحة حول وقف الحرب في غزة، ومستقبل القضية الفلسطينية، وذلك على هامش المنتدى الاقتصادى العالمى بالرياض.

كما قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن أنتوني بلينكن التقى في الرياض بوزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات وقطر  والأردن.

وذكرت الخارجية الأمريكية، أن بلينكن شدد خلال لقاءاته في الرياض، على دعم وقف الحرب بغزة ، وفق ما ذكرت العربية.

وأضافت الوزارة، أن حماس هي التي تعرقل اتفاق التبادل والهدنة، كما أنها لا تقبل الاتفاق ونعول على الوسطاء للضغط عليها .

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