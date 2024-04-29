«مش الليمون ولا البصل».. أكلات شهيرة في شم النسيم تقوي المناعة

المناعة من أهم الأجهزة الموجودة فى جسم الإنسان؛ لأنها المسئول الأول عن حمايته من الأمراض والفيروسات.

وتوجد في البيئة المحيطة بنا عدد كبير من الأطعمة التي تساعد على تقوية المناعة لا نعرف منها سوى عدد قليل جدا مثل الليمون والبصل والثوم، ولكن هل تعلم أن هناك طعاما شائعا جدا في احتفالات شم النسيم لا يعرفه معظمنا.

ووفقا لما جاء فى موقع “ كليفلاند كلينك” فإن تناول الأسماك المملحة يساعد على تقوية المناعة، خاصة إذا تم إعدادها بطريقة صحية مع ضمان نظافتها خاصة أنها تحتوى على المزيد من دهون أوميجا 3.

الأسماك الدهنية

وللحفاظ على نظام المناعة لديك في حالة جيدة وتعتبر الأسماك الدهنية مصدرًا جيدًا لهذه الدهون المضادة للالتهابات، لذا فكر في تناول:

تونة الباكور.

سمك مملح.

سمك الأسقمري البحري.

سمك السالمون.

السردين.

سمك السلمون المرقط.

فوائد_سمك_الرنجة

تحتوي بعض الأسماك على الزئبق والملوثات الأخرى التي يمكن أن تكون ضارة للأجنة أو الأطفال ويجب على النساء الحوامل أو المرضعات، وأولياء أمور الأطفال الصغار مراجعة الطبيب حول تناول الأسماك أيضا.

كما أن إضافة الليمون للأسماك المملحة كما هو شائع في شم النسيم يرفع المناعة بشكل كبير، هذا بالإضافة إلى تناول البصل والخضروات الطازجة.