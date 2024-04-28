نصائح طبية لتقوية المناعة وتجنب الإصابة بحساسية الصدر

قدم الدكتور أمجد الحداد رئيس قسم الحساسية والمناعة بمركز المصل واللقاح، عددا من النصائح الطبية اللازم استخدامها لتقوية المناعة وتجنب الإصابة بحساسية الصدر خلال الفترة الجارية.

وقال رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، خلال لقائه مع الإعلاميتين دينا رامز وأية شعيب ببرنامج أنا وهو وهي المذاع على فضائية صدى البلد، إن المواطنين الكبار والأطفال الصغار يخرجون لأعمالهم ومدارسهم في بعض الحالات، رغم العواصف الترابية، موضحا أنه يستوجب في هذه الحالة ارتداء الكمامة بالإضافة إلى جلب محلول الملح لتنقية الأنف، ودواء الحساسية.

وتابع الحداد، أن هناك أمور أخرى تساعد على تقوية المناعة للأطفال، من خلال إتباع تناول الغذاء الصحي قليل الدسم والصحي الذي يشمل عناصر خضراوات وفيتامين سي وبقوليات وفواكه، مع ممارسة الرياضة بشكل يومي، بالإضافة إلى النوم مبكرا لمدة 7 ساعات وعدم السهر، مع الابتعاد عند التدخين.

وذكر رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، أن البعد عن التوتر والانفعالات والتفكير الزائد يساعد على تقوية المناعة حتى يمر فصلي الربيع والصيف بدون مشكلات صحية.