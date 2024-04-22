أرخص من الجاهزة.. طريقة عمل فطائر الجبنة والزعتر

تعد فطائر الجبنة من الأكلات الشهية السريعة التي يمكن تناولها في أي وقت من اليوم، وخاصة الإفطار والعشاء، كما يمكن وضعها فى الـ"لانش بوكس" للذهاب بها في أي مكان.

ونعرض طريقة عمل فطائر الجبنة والزعتر، عبر اتباع خطوات الشيف غادة التلي.

مقادير فطائر الجبنة

5 أكواب دقيق

2 ملعقة كبيرة لبن بودرة

ملعقة صغيرة سكر

2 ملعقة صغيرة خميرة

نصف كوب زيت

2 كوب ماء دافئ

رشة ملح

كوب جبنة شيدر

كوب جبنة موتزاريلا

كوب جبنة بيضاء

زعتر

طريقة عمل فطائر الجبنة

- ضعى 2 كوب من الدقيق مع اللبن البودرة فى العجان وأضيفي الخميرة والسكر والماء واخفقيهم.

- اتركي العجينة 10 دقائق حتى تتخمر ثم يضاف باقي الدقيق ورشة ملح والزيت وتعجن جيدا.

- في بولة صغيرة ضعي أنواع الجبن التي ترغبين فيها، ثم ضعي الزعتر، وتكوَّر العجينة، وتوضع في صينية الكب كيك.

- ادهنى وجه فطائر الجبنة بالبيض المخفوق، ثم تدخل الفرن حتى تنضج وتقدم.