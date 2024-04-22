عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

أرخص من الجاهزة.. طريقة عمل فطائر الجبنة والزعتر

صدى البلد

تعد فطائر الجبنة من الأكلات الشهية السريعة التي يمكن تناولها في أي وقت من اليوم، وخاصة الإفطار والعشاء، كما يمكن وضعها فى الـ"لانش بوكس" للذهاب بها في أي مكان.

ونعرض طريقة عمل فطائر الجبنة والزعتر، عبر اتباع خطوات الشيف غادة التلي.

سبب وفاة صلاح السعدني .. تفاصيل غير متوقعة

وصايا مبكية| رسالة زوجة من المستشفى قبل موتها بساعة تشعل السوشيال ميديا

مقادير فطائر الجبنة 
5 أكواب دقيق 
2 ملعقة كبيرة لبن بودرة 
ملعقة صغيرة سكر 
2 ملعقة صغيرة خميرة
نصف كوب زيت
2 كوب ماء دافئ
رشة ملح 
كوب جبنة شيدر
كوب جبنة موتزاريلا 
كوب جبنة بيضاء 
زعتر

طريقة عمل فطائر الجبنة

- ضعى 2 كوب من الدقيق مع اللبن البودرة فى العجان وأضيفي الخميرة والسكر والماء واخفقيهم.

- اتركي العجينة 10 دقائق حتى تتخمر ثم يضاف باقي الدقيق ورشة ملح والزيت وتعجن جيدا.

- في بولة صغيرة ضعي أنواع الجبن التي ترغبين فيها، ثم ضعي الزعتر، وتكوَّر العجينة، وتوضع في صينية الكب كيك.

- ادهنى وجه فطائر الجبنة بالبيض المخفوق، ثم تدخل الفرن حتى تنضج وتقدم.

فطائر فطائر الجبنة الاكلات الشهية الشيف غادة التلى اللانش بوكس لانش بوكس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمير هشام: لقجع وراء تمسك الشيبي بالاستمرار في قضيته ضد حسين الشحات

طارق السعيد: مشوفتش حاجة وحشة من الأهلي وتصريحاتي ضده كانت بالأمر

احتراق 7 سيارات و6 تكييفات إثر حريق في جراج عقار بالجمالية

تضامنا مع المقاطعة.. محافظ بورسعيد يرفض دخول سوق السمك لحين خفض الأسعار

ابعد عن شيكابالا .. ناقد رياضي يحذر إبراهيم سعيد في منشور مثير

الغندور يهاجم مهيب عبد الهادي: «تقدر تعرض حاجة عن الخطيب ولا هتتمنع؟»

تحذير من الأرصاد بسبب سوء الأحوال الجوية خلال الساعات المقبلة

عرس جماعي.. رئيس الإمارات يحتفل بزفاف ابنته ضمن أفراح آل نهيان

موضوعات متعلقة

تعرضت للإهانة بسبب الحجاب.. رجل فرنسي يبصق على فتاة مسلمة في إسبانيا

انجد نفسك.. الإسعافات الأولية للحروق الكبيرة

عانى منه فى آخر أيامه.. حقائق خفية عن مرض صلاح السعدني| تفاصيل

لهذا السبب خرج أكرم توفيق من الملعب.. مضاعفات منعته من الاستمرار

تفاصيل سقوط أكرم توفيق على الأرض في البطولة.. وهذا العلاج الأساسي لحالته

تحذير| هذه العلامات تشير لقرب موت الإنسان.. باحث أمريكي يكشفها

علامات مبكرة تكشف أنواع سرطان الدماغ المختلفة

زاد انتشاره.. طرق الوقاية من سرطان القولون

ترشيحاتنا

سفير مصر الأسبق في تل أبيب: الحكومة الإسرائيلية المقبلة ستكون أكثر تطرفا

بلومبرج تكشف طريقة هجوم جيش الاحتلال على رفح.. وأمريكا ترفض كل الاقتراحات

أبلكيشن جديد لتقديم الطلبات.. حظر التصالح في مخالفات البناء لهذه الحالات

رمضان عبد المعز: بهذه الطريقة تستطيع التوكل على الله في حياتك

محافظو الجمهورية يهنئون الرئيس السيسي بذكرى تحرير سيناء

تحذير من الأرصاد بسبب سوء الأحوال الجوية خلال الساعات المقبلة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الملكة رانيا تخطف الأنظار بأناقتها في أحدث ظهور | شاهد

أرخص من الجاهزة.. طريقة عمل فطائر الجبنة والزعتر

مي كساب تثير الجدل بعد ظهورها بالمايوه.. سعره صادم

تعرضت للإهانة بسبب الحجاب.. رجل فرنسي يبصق على فتاة مسلمة في إسبانيا

فيديو

المدينة الفاضلة.. مسافر عبر الزمن يكشف شكل الحياة بعد 4000 سنة

سعره عالي وطعمه وحش.. نقيب الفلاحين يحذر من شراء البطيخ.. فيديوجراف

محمود سعد: آخر مرة زرت صلاح السعدني من 4 أعوام .. ولم يكن في قوته

قرار صادم.. ليفربول يتخذ إجراءً غريبا ضد محمد صلاح بعد خسارته أمام أتالانتا الإيطالي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: حرب الظل

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ