الصحة تكشف خطوات تحمي طفلك من مخاطر استخدام شبكة الإنترنت

كشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان خطوات تحمي طفلك من مخاطر استخدام شبكة الإنترنت.
احم طفلك من مخاطر الإنترنت
1 - ابقى على تواصل دائم مع أطفالك وشجعهم على التعبير عن أنفسهم دائما
2- انتبه جيدًا إذا كان طفلك منزعجا ويميل إلى السرية بخصوص أنشطته على شبكة الإنترنت
3- ضع قواعد لاستخدام الهواتف ومواعيد وأماكن استخدامها
4- استخدم التقنيات الحديثة لحماية أطفالك
- اجعل عدسة جهاز الكمبيوتر مغطاه عندما لا يكون قيد الاستخدام استخدم أدوات الرقابة الأبوية على جهاز الهاتف الخاص بطفلك
- انتبه جيدًا أثناء استخدام موارد تعليمية مجانية وألا يضطر طفلك لتقديم صوره أو اسمه بالكامل
- تفحص إعدادات الخصوصية لتقليص جمع البيانات إلى الحد الأدنى
5- ساعد طفلك في تعلم كيفية المحافظة على خصوصية المعلومات الشخصية خصوصًا مع الغرباء
6 ساعد طفلك في تمييز وتجنب المعلومات المضللة والمحتوى غير الملائم لعمره