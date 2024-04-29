ممنوع البناطيل المقطعة والسلاسل.. كلية بجامعة الأزهر تحذر طلابها في الامتحانات

أصدرت كلية أصول الدين والدعوة، بجامعة الأزهر بالقاهرة، مجموعة من التعليمات والضوابط التي تتبعها إدارة الكلية في امتحانات نهاية العام، سواء امتحانات الشفوي أو امتحانات التحريري.

وأوضحت كلية أصول الدين، في منشور لها، بعدم حضور أي طالب من طلاب الكلية وقد حلق بعض رأسه وترك البعض الآخر، بما يعرف بحلقة القزع.

منشور الكلية

ونبهت الكلية على الطلاب بعدم حضور الامتحانات بارتداء الجلباب والشبشب، وكذلك عدم حضور الامتحانات وفي يد أحدهم سلسلة أو أسورة، أو يكون أحدهم مرتديا البنطلون المقطع.

كما نبهت الكلية على جميع الطلاب بضرورة الإلتزام بالزي الأزهري، أو الزي الأفرنجي، وكل طالب مسئول عن نفسه في هذا الشأن.