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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مقالات

مجدي أبوزيد يكتب: هل يلتقي الزمالك والأهلي في السوبر الأفريقي؟

صدى البلد

من حق جماهير القلعة البيضاء أن تفرح بفريق الكرة الأول بالزمالك، وتتباهى باللاعبين والجهاز الفني الذين قدموا معزوفة كروية رائعة، فى ستاد كوماسي، أمام فريق دريمز الغاني فى حضور 40 ألف مشجع، وحققوا فوزاً غالياً أكد صعود الزمالك إلى نهائي بطولة الكونفدرالية.

جاء فوز الفريق الأبيض بثلاثة أهداف مقابل لا شيء أحرزها على التوالي "المقاتل" حمزة المثلوثي، و"المُبدع" المهاجم البنيني سامسون إكينولا، وجاء الهدف الثالث عن طريق مصطفى شلبي، وشهدت المباراة إهدار الزمالك فرص عديدة كانت كفيلة بمشاهدة مهرجان أهداف مرمى الفريق الغاني.

صعود نادى الزمالك للمباراة النهائية، ببطولة الكونفدرالية، يدعو للفخر وبمثابة إنجاز للفريق الأول للكرة، واستطاع المدير الفنى "جوميز" قيادة فريقه بنجاح لتحقيق فوز مستحق فى مباراة شهدت تألق الحارس محمد عواد ومعه حمزة المثلوثي، وسامسون د، وعمر جابر ومصطفى شلبي.

وبات نهائي بطولتى افريقيا الكونفدرالية ودورى الأبطال، عربياً خالصاً، حيث يلتقي فريق الكرة الأول بنادى الزمالك شقيقه فريق نهضة بركان المغربي فى نهائى الكونفدرالية، ومن المقرر أن يقام لقاء الذهاب فى مدينة بركان يوم 12 مايو، والإياب فى القاهرة 19 مايو.

لقاء الزمالك ونهضة بركان هو لقاء مكرر لنهائى نفس البطولة الذى جمع الفريقين فى شهر مايو عام 2019 وبالتحديد يوم 26 مايو واستطاع الزمالك يومها حصد اللقب فى ملعب برج العرب أمام 100 ألف مشجع

جمهور الزمالك متفائل بحصد اللقب هذا العام خاصة أن طرف النهائى هو فريق نهضة بركان الذى سبق الفوز عليه فى أخر بطولة قارية حسمها الزمالك وفى شهر مايو الذى شهد الانتصار والتتويج باللقب.

وعلى الجانب الآخر يلتقي فريق الأهلى، نظيره الترجى، فى نهائى بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث يقام لقاء الذهاب فى تونس يوم 18 مايو، ولقاء العودة فى القاهرة يوم 25 مايو، ليصبح نسخة مكررة لآخر نهائى جمع الفريقين عام 2018 الذى شهد حصد الترجى للقب بعد هزيمته فى القاهرة 1/3، ثم الفوز على الأهلى، فى ستاد رادس، بثلاثية نظيفة.  

كما سبق للفريقين أن التقيا فى نهائى البطولة عام 2012، وحصد الأهلي اللقب وقتها، بعد التعادل فى القاهرة بنتيجة 1/1، والفوز على الترجي فى عقر داره بتونس 1/2.

السؤال الذى يطرح نفسه هل يلتقي الزمالك والأهلى فى السوبر الإفريقي؟ نعم وارد جداً لو استطاع الزمالك حصد لقب الكونفدرالية، وفوز الأهلى بدورى الأبطال، يلتقى الناديين فى مباراة السوبر الافريقي، ويتكرر نفس اللقاء الذى شهدته مدينة جوهانسبرج عام 1994، وفاز وقتها الزمالك بالكأس بعد فوزه على الأهلى بهدف نظيف أحرزه أيمن منصور.

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