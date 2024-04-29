عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد خناقة كلوب|أحمد موسى يكشف مصير محمد صلاح من الانتقال للدوري السعودي

محمد صلاح
محمد صلاح

تناول الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، مساء اليوم الإثنين، أخبار انتقال اللاعب الدولي محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي للدوري السعودي.

وقال أحمد موسى، “البعض في ليفربول بيحاولوا إثارة أزمة مع محمد صلاح حتى يترك النادي من أجل 150 مليون دولار من الدوري السعودي”، معلقا “جايز يكون في ضغط على صلاح حاليا”.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، “بيضغطوا على صلاح علشان يمشي دلوقتي من الدروي الإنجليزي ويتم بيعه بأموال طائلة من أجل الاستفادة وشراء لاعبين آخرين، وازمة محمد صلاح مع يورجن كلوب مدرب ليفرول ضمن الضغوط، ومحمد صلاح مستمر مع ليفربول، وعقده مستمر مع الفريق الإنجليزي”.

محمد صلاح أحمد موسى الدروي الإنجليزي الدوري السعودي اللاعب الدولي محمد صلاح الإعلامي أحمد موسى انتقال محمد صلاح للدوري السعودي انتقال محمد صلاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير قبل قبض المرتب.. عمليات احتيال شائعة في أجهزة الصراف الآلي

إعصار هائل يضرب مدينة أبها السعودية.. شاهد

شبانة: الزمالك يفسخ تعاقده مع نجم الفريق بعد تألقه في لقاء القمة

فنانة شهيرة تعيش قصة حب جديدة

صرف معاشات مايو 2024 بزيادة 15%.. الأربعاء

بشرى سارة بأسعار الذهب تحدث لأول مرة منذ 2022.. فيديو

قارئ شفاه محترف يكشف عن تفاصيل خناقة محمد صلاح وكلوب.. ماذا قال؟

قبل مواجهة الإسماعيلي.. عودة مدافع الأهلي إلى التدريبات بعد تعافيه من الإصابة

موضوعات متعلقة

الريدز حدد السعر| هل تعجل مشادة كلوب برحيل محمد صلاح عن ليفربول؟

ترشيحاتنا

البيت الأبيض يعلن رأيه في قرارات الجامعات الأمريكية من مظاهرات دعم غزة

القلب مش موجود.. منشور غامض لكهربا يثير التكهنات

الأعباء ضخمة.. الحكومة: التعاون مع الشركاء الدوليين بشأن اللاجئين يكون وفق برامج

علي جمعة: هذه أسباب الوقوع في الكذب وشيوعه

كيفية إضافة المواليد الجدد ببطاقة التموين 2024

الأهلي يكرم «رجال الطائرة» بعد الموسم التاريخي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ياسمين عز تثير الجدل بمجوهراتها في أحدث ظهور على إنستجرام| شاهد

«مش الليمون ولا البصل».. أكلات شهيرة في شم النسيم تقوي المناعة

سوريا.. تشييع جنازة الفنانة خديجة العبد

نسرين طافش تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

فيديو

سميرة سعيد تروج لأغنيتها الجديدة كداب.. شاهد

متتهورش.. تامر حسني يعلق على فيديو لتقليد مشهد من فيلم عمر وسلمى

اختفوا من 6 أشهر.. حقيقة انفصال التيك توكرز ريم وبربري

شاهد.. آمال ماهر تجري بروفات على حفلها في جدة مع وليد فايد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: هل يلتقي الزمالك والأهلي في السوبر الأفريقي؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: شيء من فيض الكتمان!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: يا مسهرنى !!

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: مباراة قرن أخرى !

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: كيف تحمي نفسك من عمليات الاختراق والقرصنة؟

حازم الشريف

حازم الشريف يكتب: مسئولية الصالح العام

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: استعمال الحق

اﻟﻤﺰﻳﺪ