بعد خناقة كلوب|أحمد موسى يكشف مصير محمد صلاح من الانتقال للدوري السعودي

تناول الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، مساء اليوم الإثنين، أخبار انتقال اللاعب الدولي محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي للدوري السعودي.

وقال أحمد موسى، “البعض في ليفربول بيحاولوا إثارة أزمة مع محمد صلاح حتى يترك النادي من أجل 150 مليون دولار من الدوري السعودي”، معلقا “جايز يكون في ضغط على صلاح حاليا”.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، “بيضغطوا على صلاح علشان يمشي دلوقتي من الدروي الإنجليزي ويتم بيعه بأموال طائلة من أجل الاستفادة وشراء لاعبين آخرين، وازمة محمد صلاح مع يورجن كلوب مدرب ليفرول ضمن الضغوط، ومحمد صلاح مستمر مع ليفربول، وعقده مستمر مع الفريق الإنجليزي”.