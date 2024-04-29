شاهد.. آمال ماهر تجري بروفات على حفلها في جدة مع وليد فايد

نشرت الفنانة امال ماهر مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام أثناء قيامها ببروفات على حفلها الذى يقام فى جدة وذلك بصحبة الموسيقار وليد فايد.

وتضع آمال ماهر اللمسات الأخيرة لحفلها الذى من المقرر أن يقام يوم 3 مايو المقبل وذلك مع الموسيقار وليد فايد على مدار 4 أيام للوقوف على مجموعة من الأغانى التى تقدمها خلال الحفل.

من المقرر أن يتم بث الحفل مباشرة عبر الفضائيات المحلية ومنصات البث المباشر، مما يتيح للمعجبين من مختلف أنحاء المملكة والعالم فرصة متابعة هذا الحدث الفني الكبير.

يُعتبر حفل آمال ماهر في جدة فرصة للجمهور السعودي للاستمتاع بأداء مميز ورائع، حيث ستقدم آمال ماهر باقة متنوعة من أجمل أغانيها بما في ذلك أعمال أم كلثوم وعبد الحليم حافظ.

كما يأتي هذا الحفل ضمن سعي المملكة العربية السعودية نحو تعزيز الثقافة والفن وتقديم تجارب فنية متنوعة ومثيرة للجماهير.

ومن المتوقع أن يشهد حضوراً جماهيرياً كبيراً حيث ستكون هذه الليلة فرصة للجميع للاستمتاع بأداء مميز للمطربة المصرية.