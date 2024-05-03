"حياة كريمة" ببني سويف تستجيب لاستغاثة أسرة من التهام النيران جهاز "عروسة"

أعلنت مؤسسة حياة كريمة بـ بني سويف، اليوم الخميس، تكفلها بجهاز العروس التي احترق جهازها، عند نشوب حريق فى منزلين في قرية ننا بمركز إهناسيا ، احترق خلالها جهاز العروس بالكامل كان موجودا أعلى سطح المنزل قبل فرحها بأسبوعين ما تسبب فى حالة حزن شديدة لدى أسرة العروسة.



وأكد مكتب “حياه كريمة ” بـ بني سويف أن المؤسسة تابعت الحريق الذى نشب في منزلين في قرية ننا التابعة لمركز إهناسيا والأحزان الشديدة التى عاشتها أسرة عروسة عندما احترق جهازها بالكامل وتسبب في انكسار فرحتها، مشيرا إلى أن الأسرة كانت تستعد لزفاف نجلتها بعد أسبوعين فقط وللأسف احترق جاز العروس والتهمت النيران الجهاز وعلى الفور تابعت المؤسسة الموقف داخل القرية وعقب انتهاء السيطرة على الحريق التقينا مع الاسرة واستطعنا توفير جهاز العروسة مرة ثانية وكانت فرحة للأسرة وأهالي القرية وعادت البسمة من جديد للأسرة بعد تسلمها لجهاز عروسة جديد .





جاء ذلك كاستجابة سريعة من مؤسسة حياة كريمة برئاسة الدكتور محمد جبر منسق حياة كريمة بالمحافظة لكل الصعاب اللي تعرض لها أهالينا، عن طريق تدخل فوري بتقديم الدعم اللازم للأسرة التى التهمت النيران محتويات جهاز عروستهم.



وكان رجال الحماية المدنية بمديرية أمن بنى سويف تمكنوا منذ يومين ، من السيطرة على حريق داخل منزلين بقرية ننا بدائرة مركز شرطة إهناسيا المدينة ، دون وقوع أى إصابات، وأدى الحريق إلى التهام محتويات المنزل بالكامل من بينها جهاز عروسة كان مخزن أعلى سطح احد المنزلين .

كان اللواء أسامة حلمي مدير أمن بنى سويف قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة إهناسيا المدينة ، بورود بلاغات من الأهالى بنشوب حريق هائل فى منزلين بقرية (ننا) بدائرة المركز.



وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء إلى مكان الحادث حيث تمت السيطرة على ألسنة النيران قبل امتدادها إلى المنازل المجاورة ، وبالمعاينة المبدئية تبين أن السبب وراء الحريق ماس كهربائي أدى إلى اشتعال النيران والتهمت جميع محتويات منزلين من فرش وأثاث من بينها جهاز عروسة قبل زفافها ولا توجد شبهة جنائية خلف ذلك.

وأكدت التحريات الأولية أن النيران شبت في منزلين فى قرية ننا بـ إهناسيا وان المنزلين لكل من المواطن طه رمضان محمد وجاره محمد شكري حجازي والخسائر الأولية عبارة عن جهاز عروسه وعروق خشبيه وأثاث منزلى ولا يوجد خسائر بالأرواح وتم تحرير محضر بالواقعة بمعرفة الحماية المدنية.