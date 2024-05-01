فعاليات اليوم الأول للاختبارات التحريرية للمتقدمين لاستخراج كارنيه محفظ معتمد بأوقاف بني سويف

عقدت مديرية أوقاف بني سويف اليوم الأربعاء الاختبارات التحريرية للمتقدمين لاستخراج كارنيه محفظ معتمد بوزارة الأوقاف المصرية، وذلك بناء على توجيهات الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وبحضور الدكتور عبد الرحمن نصر نصار مدير مديرية أوقاف بني سويف، ومتابعة الشيخ سعيد عبد الواحد مدير الدعوة بالمديرية والشيخ حسين محمود حزين مسئول شئون القرآن.

و أشار الدكتور عبد الرحمن نصار إلى الدور المتكامل الذي تقوم به وزارة الأوقاف المصرية في شتى الجوانب الدعوية والقرآنية والتثقيفية لنشر الفكر الوسطى المعتدل، مؤكداََ على أن وزارة الأوقاف لا تألو جهدا في خدمة ديننا ووطننا، مؤكدا على انتظام سير الإختبارات بطريقة صحيحة ومنضبطة.