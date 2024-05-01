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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فوز مركز شباب بني عدي في بني سويف بلقب دوري "حياة كريمة"

صدى البلد

اُختتمت منافسات دوري "حياة كريمة"، والذي نفذته إدارة الرياضة بمديرية الشباب والرياضة بالتعاون مع الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية _ الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بوزارة الشباب والرياضة ، في خماسي كرة القدم للمرحلة السنية مواليد 1998 حتى 2008 خلال الفترة من 1 نوفمبر 2023 حتى 30 أبريل 2024 بإدارتي شباب ( ناصر و ببا ) بقرى المرحلة الأولى من حياة كريمة ، والذي يتم  تنظيمه تحت إشراف ومتابعة الدكتورعمرو الحداد رئيس الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية والدكتورة غادة جمال الدين مدير عام القاعدة الشعبية بالوزارة.

وأكد هشام الجبالي، مدير عام المديرية، أن الدوري  "مونديال حياة كريمة" شهد مشاركة 32  فرقة، والتي تم تقسيمها  إلى 8 مجموعات ( 4 مجموعات بكل مركز  من مركزي ببا وناصر)وأقيمت البطولة بنظام صعود وتأهل  أول وثاني كل مجموعة إلى  دور ال16 ثم دور الثمانى الذى تم لعبه بنادى الشباب ، وأسفر عن صعود ( 4 فرق من إدارة ناصر + 4 فرق من ببا )  ، وقد أجريت قرعة دور الثمانية بين الفرق الثمانية المتأهلة ،  ثم لعب الدور قبل النهائى والثالث والرابع والمباراة النهائية.

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وأسفرت نتائج البطولة عن فوز مركز شباب بني عدي  باللقب والمركز الأول وجائزة قدرها 10 آلاف جنيهاً وضمن التأهل للتصفيات النهائية على مستوى الجمهورية ، فيما حل مركز شباب دنديل وصيفاً  للبطولة  وحصل على 7 آلاف جنيه جائرة المركز الثاني ، فيما حصل مركز شباب سدس على جائزة 5 آلاف جنيه جائزة المركز الثالث ، ثم مركز شباب منشأة هديب على المركز الرابع مكافأة 3000 جنيه.

وفى الختام تم توزيع الكؤوس والجوائز على الفائزين وشهادات التقدير بحضور الدكتور أبو الخير عبد التواب وكيل المديرية للرياضة ، الدكتور أحمد عبد العال مندوب الادارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة ، وعلي يوسف رئيس مركز ومدينة ناصر ، و عبدالله سيف مدير ادارة الرياضة و الاخصائيين القائمين على التنفيذ من الادارة ، ورائد رمضان مدير ادارة شباب ببا ، عاطف عبدالله مدير ادارة شباب ناصر ، وهانى ناجى مدير ادارة شباب وسط ، ومجدى مدير نادى الشباب ولفيف من  الحاضرين.

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الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بني سويف جامعة بنى سويف بني عدي رئيس جامعه بني سويف رئيس جامعة غنيم محافظ بنى سويف محافظ بني سويف محمد هاني غنيم محافظ بني سويف

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