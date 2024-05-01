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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة بني سويف يستقبل وفداً من الباحثين العراقيين

رئيس جامعة بني سويف
رئيس جامعة بني سويف

استقبل الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، وفدا من الباحثين العراقيين بمعهد ابحاث وتطبيقات الليزر بالجامعة، وذلك بحضور الدكتور طارق علي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

ورحب رئيس الجامعة بالوفد العراقي في رحاب جامعة بني سويف حيث دار بينهم  حوار مفتوح للاطمئنان علي سير العملية التعليمية والاستماع لاستفساراتهم ومقترحاتهم، مشدداً علي ضرورة التيسير علي الطلاب والباحثين الوافدين باعتبارهم في وطنهم الثاني، مؤكداً لهم أن الجامعة بمثابة بيت لهم وأن مكتبه مفتوح لإزالة أي عقبات قد تواجههم خلال فترة إقامتهم ودراستهم بالجامعة.

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وأهدى الوفد درعاً للدكتور منصور حسن بالإنابة عن الباحثين الدارسين بمعهد ابحاث وتطبيقات الليزر تقديراً لمجهوداته في دعم الطلاب الوافدين بالجامعة، معربين عن شكرهم لرئيس جامعة بني سويف على دعمهم والوقوف معهم خلال دراستهم بالمعهد وللطلاب الوافدين بصفة عامة بالجامعة.

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