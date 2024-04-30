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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ بني سويف يتفقد أعمال إحلال وتجديد مستشفى ناصر

صدى البلد

قام الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بزيارة لمستشفى ناصر المركزي والتي تشهد أعمال إحلال وتجديد وتطوير تطوير ورفع كفاءة، ضمن خطة الدولة التي تنفذها وزارة الصحة لتحسين كفاءات المستشفيات العامة والمركزية والتوعية ، حيث رافقه خلال الزيارة: الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، الأستاذ علي يوسف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر ، المهندس إسلام العطار ممثل الشركة المراسم الدولية المنفذة للمشروع، المهندس أحمد عبد الهادي _مهندس المشروع، وبعض التنفيذيين المعنيين من الوحدة المحلية والإدارة الصحية.

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وتابع المحافظ أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجاري تنفيذها بالمستشفى، والتي تضمنت  إزالة المباني القديمة وتجهيز الموقع الذي يشهد حاليا أعمال الأساسات والأعمدة الخرسانية تمهيداً للبدء في أعمال التطوير ورفع الكفاءة التي تتضمن إنشاء مبنى رئيسي "جديد" يضم جزءين  متصلين على شكل حرف "U‘ على مساحة إجمالية 6 آلاف متر  عبارة عن 2 مبنى "الأول يتكون من دور أرضي و3علوي والثاني أرضي و4 علوي "يشمل العديد من الأقسام منها : الاستقبال والطوارئ ، التخصصات، العناية المركزة وغرف العمليات ، الغسيل الكلوي ، الحضانات ، النساء والولادة ، ثلاجة حفظ الموتى ، المطبخ ، مخزن النفايات، وغيرها من الأقسام والمكونات ، بجانب  تطوير ورفع كفاءة المبنى" القديم "على مساحة تزيد عن 1000 متر ، يشمل : العيادات الخارجية ، وسكن الأطباء والإداريين وبعض الملحقات الأخرى

وأكد محافظ بني سويف على أهمية المشروع الذي يمثل إضافة نوعية وهامة للمنظومة الصحية، خاصة وأن يأتي في إطار خطة الدولة واستراتيجيتها التنموية التي يتم تنفيذها تحت رعاية وتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي من أهم أهدافها الارتقاء بمستوى وجودة معيشة المواطنين في كافة القطاعات والمرافق الحيوية ، خاصة ملف الصحة الذي توليه القيادة السياسية أهمية خاصة وبذلت فيه جهودا كبيرة على كافة المستويات سواء من خلال تطوير ورفع كفاءة  الإنشاءات والمباني  أو عن طريق تبني وإطلاق المبادرات النوعية لتعزيز مستوى ونوعية الخدمات المقدمة في هذا الملف

 

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