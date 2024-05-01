عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف مهنئا العمال بعيدهم: أنتم ثروة مصر الحقيقية

صدى البلد

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الاحتفالية التي نظمها الاتحاد المحلي لنقابات عمال بني سويف، بمناسبة عيد العمال،وذلك بقاعة نادي الإدارة المحلية، وفي حضور  ناصر البطل رئيس الاتحاد المحلي لنقابات العمال ببني سويف، أحمد نظمي مدير عام مديرية العمل، أحمد عابدين نائب رئيس الاتحاد المحلي ، وعدد من التنفيذيين وأعضاء البرلمان من مجلسي النواب والشيوخ الحاليين والسابقين وأعضاء الاتحاد والنقابات ورجال الدين الإسلامي والمسيحي من قيادات الأوقاف والكنيسة  

وفي كلمته ، تقدم محافظ بني سويف بالتهنئة لكافة عمال بني سويف ، في عيدهم الذي يوافق الأول من مايو كل عام ، مؤكدا أن الأيدي العاملة في مختلف القطاعات هي الثروة الحقيقية لمصرنا العزيزة والوقود والمحرك الأساسي لكافة عمليات الإنتاج الذي تعتمد عليه الدولة في تحقيق أهدافها ،في ظل قيادة الرئيس السيسي.

ونوه بأن رسالة الرئيس خلال تقديم التهنئة "عبر صفحته الرسمية" للعمال بعيدهم، تمثل رسالة لنا جميعاً بأهمية وضرورة السعى  لبناء ونهضة وطننا العزيز، لافتاً إلى الجهود الكبيرة والمشروعات العملاقة التي حظيت بها بني سويف ورأيناها جميعا خلال زيارته للمحافظة، وحجم ونوع الإنجازات التي تمت في مختلف القطاعات والمرافق ، وهو ما يحتم علينا استمرار بذل مزيد من الجهد لتعويض ما فاتنا خلال الفترات الماضية.

محافظ بني سويف يتفقد أعمال إحلال وتجديد مستشفى ناصر

وفد سياحي ألماني يزور منطقة آثار بنى حسن بالمنيا

وأشار المحافظ، إلى حرصه وسعادته بالمشاركة في هذه الفعالية، التي تعد احتفالية خاصة مع توجه بني سويف بشكل متسارع إلى الإنتاج الصناعي "بجانب تميزها في الجانب الزراعي"، وهو ما نلمسه من التوسع في النشاط الاستثماري والصناعي واجتذاب كبريات الشركات العالمية والكيانات الصناعية عالمياً ومحليا، في ظل وجود 8 مناطق صناعية توجد بها شركات ومصانع منتجة تعمل في كافة الأنشطة والقطاعات وهو ما يستلزم استمرار وتعزيز عملية التدريب للحصول على أيدي عاملة مؤهلة لتتواكب مع حجم التوسع  في الأنشطة الصناعية، مختتما كلمته بتوجيه التحية لكل يد عاملة منتجة تسعى للمشاركة في استكمال مسيرة النهضة والتقدم لبلدنا.

بدأت الاحتفالية، التي قدمها محمد سعد، مدير مركز النيل للإعلام، بالسلام الوطني ، ثم الافتتاح بتلاوة بعض آيات القرآن الكريم للقارئ د. عادل حيدر ، ثم كلمة لرئيس الاتحاد المحلي لنقابات العمال ببني سويف وكلمة لمدير العمل بالمحافظة ، وعرض فيلم وثائقي عن الجهود المبذولة في ملف تأهيل وتدريب العمالة ، فيما اختتمت بصورة جماعية  مع  المكرمين  خلال الاحتفالية.

thumbnail (19)
thumbnail (19)
thumbnail (21)
thumbnail (21)
22fcbf88-6a86-47e0-b677-244e81c6d17b
22fcbf88-6a86-47e0-b677-244e81c6d17b
874a4e13-233c-470b-a9e5-fca46100bbb6
874a4e13-233c-470b-a9e5-fca46100bbb6
الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بني سويف رئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رئيس الجمهوري رئيس الاتحاد رئيس الجمهورية غنيم محافظ بنى سويف محافظ بني سويف محمد هاني غنيم محافظ بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

12 يومًا.. بشرى سارة للموظفين بشأن إجازات مايو | حرمان وتعويض لهؤلاء

تشريح جثــة أم فهد.. حكاية البلوجر العراقية بعد تسريب صورها عار.ية من المشرحة| تفاصيل

علاقة محرمة مع عجوز القاهرة الجديدة.. اعترافات مثيرة لمنة الله بالتجمع

حقيقة إصدار قرار بإتمام صفقة بيع محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح

4 مطاعم تبيع لحم خيول| كيف اكتشف الأهالي.. والطب البيطري يوضح الحقيقة

قرار عاجل من «الغرف التجارية»| زيادة أسعار 6 منتجات بدءاً من اليوم.. تعرف عليها

ضربة قاسية جديدة.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك الآن

ممرضة تنهي حياة عامل دفاعا عن شرفها ووالدها بالمقطم.. اعرف الحكاية

موضوعات متعلقة

محافظ بني سويف يؤكد دور القومي لحقوق الإنسان في إعلاء قيم المواطنة

ترشيحاتنا

هارب من حكم بالسجن|ضبط محامي محمد عادل قــ ـاتل نيرة أشرف بالغربية

خادمة اثيوبية تنهي حياتها منتحرة داخل شقة مخدومتها بمدينة نصر

السفارة الروسية في القاهرة تهنئ الشعب المصري بحلول عيد العمال

مدبولي يستعرض مشروعات “الصحة” ومستجدات الشراكة مع القطاع الخاص

اعتراض صاروخ في سماء منطقة إيلات

ضياء السيد: أتمنى استمرار صلاح في ليفربول.. لابد أن يتحدث اللاعبون مع المدربين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب تفتتح مدرسة "الجوفة" للتعليم الأساسى بوسط سيناء

فستان لافت.. شيري عادل تشعل السوشيال ميديا بجمالها

جيب قصيرة.. كنزي عمرو دياب تثير الجدل بظهورها

بحضور منال الصيفي.. تشييع جثمان والدة الفنانة ريم أحمد

فيديو

جدول تصوير مكثف لمحمد لطفي في "عصابة المكس".. فيديو

أبطاله سوسن بدر وحسين فهمي.. رانيا يوسف تكشف لـ«صدى البلد» تفاصيل حمام العريس

سلوى عثمان تهنئ سيد رجب بعد تكريمه من الإسكندرية للفيلم القصير Iخاص

"خيوط الأمل".. بشرى تهنئ عمال مصر في عيدهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: هل يلتقي الزمالك والأهلي في السوبر الأفريقي؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: شيء من فيض الكتمان!

اﻟﻤﺰﻳﺪ