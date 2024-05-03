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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف مناطق حيوية في تل أبيب وبئر السبع بإسرائيل | فيديو

صدى البلد

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" يوم الخميس استهداف 3 أهداف حيوية في إسرائيل بصواريخ "الأرقب" (كروز مطور).

وقالت في بيانات منفصلة إنها استهدفت هدفا حيويا في بئر السبع.

وأضافت "المقاومة الإسلامية في العراق" أنها استهدفت هدفين حيويين في تل أبيب ظهر الخميس.

وأفادت بأن عمليات الاستهداف تمت بصواريخ "الأرقب" (كروز مطور).

وأكدت في بياناتها أنها "مستمرة في عملياتها في مقاومة الاحتلال ونصرة لأهلنا في غزة وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ".

ونشرت "المقاومة في العراق" مقطع فيديو وثق عمليات الاستهداف التي طالت بئر السبع وتل أبيب.

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