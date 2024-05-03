مقدمتش أفضل ما عندي.. فريدة سيف النصر تتحدث عن شخصية سترة

تحدثت الفنانة فريدة سيف النصر عن كواليس دور سترة الذى قدمته ضمن أحداث مسلسل “العتاولة” الذى شارك فى الماراثون الرمضاني ٢٠٢٤.

وقالت الفنانة فريدة سيف النصر فى تصريحات إذاعية: أنها شعرت بأنها لم تقدم أفضل ما لديها فى شخصية سترة بالرغم النجاح الذى حققته ، وأنها كانت دائما فى حالة معافرة لتقدم أفضل ما عندها.

وأضافت فريدة سيف النصر، قائلة: أنا تتأثر بأى شخصية تقوم بتجسيدها ، وتأخذ وقت حتى تستطيع أن تخرج من الشخصية ، وهذا ما يحدث معها فى أى دور تقوم بتقديمه.

مسلسل العتاولة تدور أحداثه في إطار شعبي تشويقي أكشن، يجسد خلاله أحمد السقا دور حرامي وفتاح خزن محترف، اسمه "نصار" يعمل مع شقيقه الأكبر"خضر" طارق لطفي، ويعيش "نصار" قصة حب مع "حنة" زينة ضمن الأحداث والتي تقع في مدينة الإسكندرية.

المسلسل من تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى، وهو مكون من 30 حلقة، وبطولة أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، مي كساب، باسم سمرة، صلاح عبدالله، فريدة سيف النصر، ميمي جمال، نهى عابدين، مصطفى أبو سريع، هدى الإتربي، مريم محمود الجندي، وأحمد كشك.

وفى وقت لاحق، شنت الفنانة فريدة سيف النصر، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير “فيسبوك”، هجومًا على أشخاص قاموا بترويج شائعات تمسها.

وقالت فريدة سيف النصر: “حسبي الله.. هي وصلت القذارة إنهم يعملوا تزييف بالصور زي جرافيك أو سناب شات يغيروا الصورة ويخلوني باقول إني الله أكبر اتشليت وده السبب إني ماكنتش في الحلقات الأخيرة من العتاولة، وإني اتحسدت علشان بقالي كتير ما اشتغلتش اتعموا في عينهم وأنا عاملة السنة اللي فاتت عملة نادرة.. سكينة الكهينة.. ماندو العدل.. وجعفر العمدة.. عزيزة اللذيذة.. محمد سامي.. هو في إيه بجد كل سنة عندي عمل ناجح بفضل الله.. خلاص بتخلصوا عليا.. قد كده حب الجمهور في أعمالي وسترة العترة حارقكم”.

وتابعت فريدة سيف النصر: “عملتوا فيديو حطيتوا فيا أمراض الدنيا.. والفيديو ده شلل.. ربنا ينتقم منكم.. طيب اتشلوا انتم بقي علشان أنا داخلة الجزء التاني عتاولة.. مع ابني الحبيب خالد موسى وعندي أوف سيزون.. مسلسل بطولتي على أعلى مستوى.. اتشلوا بجد بقى.. أنا ماعرفش انتم مين... بس ربنا عارفكم.. حسبي الله فيكم”.