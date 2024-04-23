ادعوا إصابتها بالشلل.. فريدة سيف النصر تشن هجوما حادًا على هؤلاء

شنت الفنانة فريدة سيف النصر، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير “فيسبوك”، هجومًا على أشخاص قاموا بترويج شائعات تمسها.

وقالت فريدة سيف النصر: “حسبي الله.. هي وصلت القذارة إنهم يعملوا تزييف بالصور زي جرافيك أو سناب شات يغيروا الصورة ويخلوني باقول إني الله أكبر اتشليت وده السبب إني ماكنتش في الحلقات الأخيرة من العتاولة، وإني اتحسدت علشان بقالي كتير ما اشتغلتش اتعموا في عينهم وأنا عاملة السنة اللي فاتت عملة نادرة.. سكينة الكهينة.. ماندو العدل.. وجعفر العمدة.. عزيزة اللذيذة.. محمد سامي.. هو في إيه بجد كل سنة عندي عمل ناجح بفضل الله.. خلاص بتخلصوا عليا.. قد كده حب الجمهور في أعمالي وسترة العترة حارقكم”.

وتابعت فريدة سيف النصر: “عملتوا فيديو حطيتوا فيا أمراض الدنيا.. والفيديو ده شلل.. ربنا ينتقم منكم.. طيب اتشلوا انتم بقي علشان أنا داخلة الجزء التاني عتاولة.. مع ابني الحبيب خالد موسى وعندي أوف سيزون.. مسلسل بطولتي على أعلى مستوى.. اتشلوا بجد بقى.. أنا ماعرفش انتم مين... بس ربنا عارفكم.. حسبي الله فيكم”.